Tagungen und Konferenzen für den Mittelstand

Die Firma Dull Entertainment GmbH aus Grafenau ist Mitglied des Expertenrings des BVMW und bietet speziell für kleine und mittelständische Firmen geeignete Destinationen für Tagungen, Konferenzen, Kongresse, Events und Incentives. Bis Ende Mai diesen Jahres werden ca. 45 verschiedene europäische Destinationen besucht. Aus diesen Möglichkeiten werden 10 bis 12 geeignete Destinationen ausgewählt und ein Portfolio für den Mittelstand zusammengestellt.Dull Entertainment arbeitet als Full-Service-Agentur und übernimmt alle Aufgaben, vom Teilnehmermanagement über die Anreise, Transfer, Hotels, Konferenzräume, special venues, Hotels, Catering, Technik, Rahmenprogramme, Eventkonzepte, Branding, etc. Bei der Recherche wurden einige geeignete Destinationen in europäischen Hauptstädten gefunden, die teilweise 30%, manchmal 50% günstiger sind als vergleichbare Städte in der jeweiligen Region.Dull Entertainment veröffentlicht laufend Fotos und News auf Facebook, XING, LinkedIn, Twitter und Instagram. Bei Interesse kann die entsprechende Seite als Kontakt hinzugefügt, geliket oder verfolgt werden. Alle Social media Kontaktdaten sind unter http://dull-entertainment.de/impressum.htm zu finden.MICE, Meetings, Tagungen, Incentives, Konferenzen, Kongresse, Events, Mittelstand, BVMW, KMU, Destinationen, Venues



Bildinformation: Eventlocation