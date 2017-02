(fair-NEWS)

Alt ist wie jung, nur besser„Alter ist vor allem Ansichtssache. Es gibt schließlich immer wieder ausgesprochen glückliche Neunzigjährige, woraus folgt, dass selbst hohes Alter nicht zwingend zu Verdruss führt, während es andererseits eine Menge außerordentlich unglückliche junge Menschen gibt.“ Die Einstellung macht den Unterschied und wie man zu der kommt, beschreibt Bestsellerautor und Psychotherapeut Uwe Böschemeyer in „Wie Sie beim Altern ganz sicher scheitern“ ebenso wie, warum jeder Mensch seine Hauptsache im Leben suchen sollte. Er spricht über Grundwerte und Grundsätzliches im Leben wie Vertrauen, Partnerschaft, Liebe und das Verhältnis zu den Mitmenschen. Aber auch über den individuellen Umgang mit Geld und Geldsorgen oder warum keiner wirklich geheilt ist, der seine religiöse Einstellung nicht wieder erreicht. „Wer sich fürs Leben entscheidet, hat es auf seiner Seite“, so Böschemeyer, und plädiert in seinem neuen Buch für eine positive und wertschätzende Einstellung zum Leben.Theoretische Abhandlungen über das Alter gibt es genug. Uwe Böschemeyer schreibt stattdessen mit viel Humor, fachlicher Expertise und entwaffnender Ehrlichkeit aus eigener Erfahrung über eine Zeit im Leben, der allzu oft Unrecht getan wird. Denn das Altern ist etwas ziemlich Tolles, erklärt Böschemeyer, und zeigt Wege wie jeder die wirklich schönen Seiten des Alters entdecken und schätzen lernen kann und gleichzeitig einen gelasseneren und liebevollen Umgang mit sich selbst findet. Ein lebenskluges und humorvolles Buch und nicht nur für Best-Agers mit Gewinn zu lesen.Uwe Böschemeyer, geboren 1939, Bestsellerautor und Psychotherapeut, hat bei Viktor Frankl studiert und mit dessen Zustimmung das erste deutsche Institut für Logotherapie gegründet. Er ist Rektor der Europäischen Akademie für Wertorientierte Persönlichkeitsbildung und Leiter des Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse in Salzburg. Zudem tritt er immer wieder als Gast in verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen auf. 2016 erhielt er die Ehrenprofessur durch das Department für Existenzielle Psychotherapie und Logotherapie des Universitätsinstituts für Psychoanalyse Moskau.Das Buch "Wie Sie beim Altern ganz sicher scheitern" von Uwe Böschemeyer erscheint am 23.02.2017 bei Benevento



