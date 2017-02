Quellumstellung bei Rietenauer Mineralwasser

(fair-NEWS)

Sachsenheim/Rietenau, Februar 2017.Anfang des Jahres wurde das Rietenauer Mineralwasser von der Dilleniusquelle auf die Heiligenthalquelle umgestellt. Diese liefert in Aspach-Rietenau seit dem 12. Jahrhundert quellfrisches Mineralwasser und zählte zum Besitz des Klosters Hirsau. Das Wasser der Heiligenthalquelle zeichnet sich besonders durch seine ausgewogene Mineralisierung und den frischen, sanften Geschmack aus. Die Marke Rietenauer gehört seit 2011 zur familiengeführten Winkels-Gruppe in Sachsenheim.Seit Jahrhunderten wird die Heiligenthalquelle genutzt und vor Verunreinigungen geschützt. Bisher nur dem Heimlieferdienst vorbehalten, fließt ihr Mineralwasser nun auch für die regulär im Handel erhältliche Marke Rietenauer. Neben der Optimierung von Produktionsabläufen sollen mit der Quellumstellung aufgrund des ausgewogenen Wassergeschmacks auch neue Verbrauchergruppen angesprochen werden. „Wir wollen vor allem im stetig wachsenden Segment ‚naturell‘, also bei stillem Wasser, noch mehr Endkunden überzeugen“, so Gerhard Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter der Winkels-Gruppe. Das Wasser aus der Heiligenthalquelle enthält wertvolles Calcium und Magnesium und ist natriumarm.Mit aufmerksamkeitsstarken POS- und Sampling-Aktionen wird auf die Quellumstellung hingewiesen. So informieren im Handel Metoschilder und in den Getränkekisten beiliegende Prospekte über den Wechsel zur Heiligenthalquelle. Beim Kauf von zwölf Kisten erhalten Verbraucher mit einem Treuepass einen Kasten ihrer Wahl aus dem Rietenauer-Sortiment gratis dazu. Im Frühjahr können Konsumenten zusätzlich an ausgewählten Standorten im Getränke- und Lebensmittelhandel im Rems-Murr-Kreis Rietenauer Mineralwasser aus der Heiligenthalquelle probieren.Im Zuge des Quellenwechsels erhielten die Etiketten der Rietenauer Mineralwässer sowie der Internetauftritt ein neues, frisches Design. Unverkennbar bleibt weiterhin das Markenzeichen – die rote Rune. Sehr komfortabel ist die neu hinzugekommene Web-Händlersuche. Hier können Verbraucher über die Angabe von Postleitzahl oder Ort nach ausgewählten Produkten und deren Gebindearten suchen. Neu sind auch ausführliche produktbegleitende Inhalte rund um die Themen Wasser und Nachhaltigkeit, die weiterführende Informationen für die Zielgruppe bieten.



Bildinformation: Das Rietenauer Mineralwasser aus der Heiligenthalquelle (Bild: Rietenauer)