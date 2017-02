Sicherheit aus einer Hand

(fair-NEWS)

Paris, 21. Februar 2017Wie die eigenen vier Wände und die Familie optimal vor Einbrüchen geschützt werden, demonstriert Somfy mit der neuen All-in-One-Sicherheitslösung Somfy One. Neben einer Einbruchmeldeanlage mit integrierter Sirene und Zentralalarm, bietet die kompakte Sicherheitslösung Videoüberwachung in Full-HD-Qualität. Somfy One ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet - im Falle der Bewegungserkennung wird ein Fotoalarm gesendet und ein zehn sekündiges Video in der Cloud aufgezeichnet und gesichert. Zusätzliche Sicherheit bietet Somfy One+: Bei einem Internetausfall werden Inhalte auf dem lokalen Speicher des Geräts gesichert. Zum Schutz der Privatsphäre kann die motorisierte Blende vollständig herunter gefahren werden. Somfy One ist in wenigen Augenblicken mit der Somfy Protect App (iOS & Android) installiert und mit den meisten verbundenen Produktlösungen wie Works With Nest, Amazon Alexa oder IFTTT kompatibel. Der Marktstart ist für April 2017 geplant.Die Zeit der Urlaubs- und Reiseplanung hat begonnen und der nächste Wochenendtrip lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Zwar lässt man gern zur Entspannung den Alltag hinter sich – das eigene Zuhause jedoch nur ungern. Bevor eine kostspielige Sicherheitsfirma engagiert wird oder in mühseliger Arbeit einzelne Anlagen wie Kameras, Bewegungsmelder und Sirenen installiert werden, kann auch auf eine viel einfachere und smarte Lösung zurückgegriffen werden: Mit der kompakten Sicherheitslösung Somfy One hat der Spezialist für vernetztes Wohnen mit einem Produkt an alles gedacht.Als Teil des neuen Somfy-Protect Lineups ist Somfy One mit einer eingebauten 100 dB Sirene ausgestattet, die Eindringlinge abschreckt, sobald es die Bewegung erkennt. Die SomfyVisionTM motion detection-Technologie unterbindet dabei zuverlässig Fehlalarme. Zum Schutz der Privatsphäre wurde eine motorisierte Blende integriert, die das Objektiv und das Kamera-Mikrofon auf Wunsch vollständig bedeckt. Der Anwender kann die Datenschutzeinstellungen an seine Bedürfnisse anpassen: Automatisches Öffnen und Schließen der Blende, Anzeigen der Anwesenheit von Benutzern, Erkennen des Vorhandenseins des Smartphones zu Hause, um die Überwachung automatisch zu aktivieren und zu deaktivieren.Die neue Sicherheitslösung ist mit dem IntelliTAGTM -Sensor, der bereits vor dem Eindringen durch Türen oder Fenster reagiert, sowie dem Fob und anderen Geräten, wie der Outdoor-Sirene oder dem Bewegungsmelder kompatibel. Darüber hinaus lässt sich Somfy One auch per Sprachsteuerung bedienen: Über den Alexa Vocal Assistant kann die Überwachung aktiviert oder die Blende heruntergefahren werden. Das kompakte System ist zudem kompatibel mit Tahoma - der Smart Home-Lösung von Somfy. Es verbindet sich mit allen vernetzten Geräten von Somfy, wie Schlösser, Rollläden, Tore, Garagentore und ist zudem mit IFTTT kompatibel.Pay-as-You-Go, Sicherheitsdienste ohne VerpflichtungenSomfy One macht es einfach, Gruppen von Benutzern mit bestimmten Rechten (Eigentümer, Kinder, Gäste) zu verwalten sowie ein Umfeld (Nachbarn, Familie) einzubeziehen, die Benachrichtigungen per E-Mail, Push und SMS-Benachrichtigungen erhalten und die Polizei – wenn nötig - rufen können.Während des Urlaubs oder wahlweise auch dauerhaft kann die Sicherheit des Wohnsitzes ohne weitere Verpflichtungen an professionelle Interventions- und Guard Services übergeben werden. Dieser Service wird mit einem Klick in der Somfy Protect App aktiviert und deaktiviert und ab 9,99 € / Monat bereit gestellt.VerfügbarkeitDie smarte All-in-One-Sicherheitslösung Somfy One wird im zweiten Quartal 2017 in Europa erhältlich sein. Weitere Informationen dazu auch unter www.somfyprotect.com und bit.ly/somfyprotectPRESSKIT