Vertriebsstart für neue Eigentumswohnungen in Oberursel

Ein neuer Tag beginnt: Sanft weckt die Musikanlage mit der persönlichen Lieblingsmusik. Die Lampen dimmen langsam das Schlafzimmer heller. Im Badezimmer sorgt die Fußbodenheizung bereits für eine wohlige Wärme. Das Duschwasser hat genau die richtige Temperatur. Und in der Küche verströmt der frisch aufgebrühte Kaffee schon ein herrliches Aroma.Dieses morgendliche Szenario wird bald angenehme Wirklichkeit für die Bewohner der neuen Eigentumswohnungen in der Oberhöchstadter Straße 37. Der Projektname "Genius3 - Finest Living" lässt erkennen, was der Neubau bietet: hohe Lebensqualität dank modernster Wohnraumtechnik. "Die Eigentumswohnungen vermitteln ein ganz neues Lebensgefühl. Viele alltägliche Handgriffe fallen weg", sagt Heiko Saßmannshausen, Prokurist von Vetter & Partner. "Es bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge. Wohnen wird komfortabler und lebenswerter."Hohe Lebensqualität durch intelligente WohnraumtechnikJede der sechs Eigentumswohnungen wird mit dem sogenannten Smart-Home-Netzwerk von Busch-Jaeger ausgestattet. Busch-Jaeger ist einer der führenden Hersteller für Elektroinstallationen in Deutschland. Die intelligente Wohnraumtechnik überzeugt mit viel Komfort: Rollläden, Lampen, Heizung, Videogegensprechanlage, Haushaltsgeräte, Steckdosen und vieles mehr lassen sich bequem regeln und passgenau einstellen - ganz nach den Gewohnheiten und Vorlieben der Bewohner.Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Alles kann bequem aus der Wohnung oder von unterwegs gesteuert werden - mit dem eigenen Smartphone oder dem mitgelieferten iPad. Zeitschaltfunktionen und Energieverbrauch können kinderleicht gesteuert und angepasst werden. Wenn die Bewohner im Urlaub sind, bietet die Wohnraumtechnik zudem Einbruchschutz: Lampen schalten sich zu festgelegten Zeiten an, Rollläden fahren hoch und runter und simulieren so Anwesenheit. Auch Sorgen um nicht ausgeschaltete Bügeleisen gehören der Vergangenheit an.Zukunftsweisende Bauweise mit umfangreicher AusstattungSämtliche Wohnungen werden stufenfrei ausgeführt. "Davon profitieren Familien, Senioren und alle, die gerne ein freies Wohngefühl haben", so Saßmannshausen. Konzept und Grundrisse sind konsequent stufenfrei geplant. Genius3 bietet zudem eine breit gefächerte Ausstattung. Viele Ausstattungsdetails, die bei anderen Bauvorhaben nachgeordert werden müssen, sind hier bereits inklusive: Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, Echtholzparkett, Videogegensprechanlage und bodengleiche Duschen gehören ebenso zum Standard wie Garten- oder Dachterrasse.Ein besonderes Highlight ist der separate Stromanschluss für Besitzer von Elektrofahrzeugen - so ist das eigene Elektromobil jederzeit einsatzbereit. Immer mehr Menschen entscheiden sich für diese energiesparenden und umweltfreundlichen Pkws. "Wir berücksichtigen nicht nur die heutigen Anforderungen, sondern auch, was eine Immobilie in fünf oder zehn Jahren noch leisten muss", betont Saßmannshausen. Vom Pkw-Stellplatz bzw. der Tiefgarage fährt eine komfortable Aufzugsanlage bequem bis zur eigenen Wohnung.Ideale Lage im Herzen des Rhein-Main-GebietsDie Lage des Neubauprojekts ist hervorragend: Bäcker, Metzger, Friseur, Ärzte, Cafés, Restaurants und Supermarkt sowie der historische Ortskern von Oberursel sind fußläufig erreichbar. Das belebte Zentrum bietet alles, was man im Alltag braucht. Vor der Haustür liegt der Stadtpark Maasgrund. Und das Erholungsgebiet Taunus mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten grenzt direkt an die Stadt an.Oberursel ist zudem perfekt an Frankfurt und das Umland angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich die A5 und A661. Innerhalb von 20 Minuten ist man mit dem Auto in der Großstadt. Hinzu kommt das öffentliche Nahverkehrsnetz mit den Linien S5 und U3, die Oberursel neben Frankfurt auch mit Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und dem weiteren Umland verbinden.Vertriebsstart mit hoher NachfrageDer Vertrieb hat soeben begonnen, die Nachfrage ist hoch. Zwei Wohnungen sind bereits verkauft, vier weitere noch verfügbar. Baubeginn ist im Mai 2017. Der Bauherr Jökel Bau ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bauunternehmen mit Sitz in Schlüchtern bei Fulda. Vetter & Partner vermarktet die Eigentumswohnungen. Das Immobilienunternehmen genießt überregional einen guten Ruf. Es trägt das Siegel "TÜV geprüfte Kundenberatung" und wurde damit für seinen hohen Standard bei der Immobilienvermittlung zertifiziert.Interessenten können das Neubauprojekt "Genius3 - Finest Living" bereits jetzt erleben: Auf der Website www.vetterundpartner.de vermitteln virtuelle 3-D-Rundgänge einen lebendigen Eindruck der Eigentumswohnungen. In der Dreieicher Firmenzentrale werden die Neubau-Eigentumswohnungen zudem mithilfe großformatiger Fotorealisationen, modernster Präsentationstechnik und anschaulichen Ausstattungsmustern visualisiert. Dazu bietet das hauseigene Café Vetter ein einladendes Kuchenbuffet sowie Kaffee- und Teespezialitäten. Die Wünsche der Kunden stehen hier jederzeit im Mittelpunkt.Weiterführende Informationen zu "Genius3 - Finest Living" in Oberursel und weiteren Neubauprojekten sind erhältlich bei Vetter & Partner unter der Rufnummer (06103) 804990 sowie im Internet unter www.vetterundpartner.de



