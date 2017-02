Veritas und Microsoft schließen globale Partnerschaft für Datenmanagement in der Cloud

München – 22. Februar 2017 – Veritas Technologies, Marktführer im Information Management, und Microsoft haben heute eine langfristig angelegte strategische Partnerschaft angekündigt. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Microsoft Azure optimal in hybriden Cloud-Umgebungen zu nutzen und die Verwaltungs- und Governance-Funktionen von Veritas Enterprise Vault.cloud auf Azure einzusetzen.Die Kooperation gründet auf den bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen Veritas und Microsoft. Ein Bestandteil der Zusammenarbeit ist der Verkauf von Lösungen für Hybrid Cloud Storage an gemeinsame Kunden. Sie erhalten damit eine leicht verständliche, einfache und günstige Möglichkeit, Daten in der Cloud zu verwalten. Mit der Lösung für Hybrid Cloud Storage sparen Kunden Speicherkosten und erhöhen gleichzeitig die Agilität. Daten, die in der Azure Cloud gespeichert sind, lassen sich für Machine Learning und Advanced Analytics verwenden, um Mehrwert zu generieren.„Unternehmen bauen zunehmend auf Cloud Computing, um die digitale Transformation voranzutreiben“, erklärt Stefan Henke, Regional Vice President, Western Europe bei Veritas. „Pünktlich zum einjährigen Bestehen von Veritas als eigenständiges Unternehmen markiert die heutige Nachricht einen Meilenstein für die Beschleunigung von Cloud-Initiativen unserer gemeinsamen Kunden. Der erste Schritt ist ein effizienteres Verfahren, Daten in die Azure Cloud zu bewegen.“„Kunden von Microsoft und Veritas genießen die Vorzüge von hochkompatiblen Technologien, die auf die Lösung von IT-Herausforderungen im Rechenzentrum ausgelegt sind”, sagt Jason Zander, Corporate Vice President, Microsoft Azure Team. „Die Partnerschaft bringt eine verbesserte Integration. So profitieren Kunden noch mehr von der Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Azure für Unternehmen bietet.“Neue Produkte sind an Hybrid Cloud angepasstAls Teil der Partnerschaft unterstützt NetBackup 8.0, die Datensicherungslösung für Unternehmen, jetzt Storage-Tiering in Azure. Folglich verbessert sich das Data Lifecycle Management, indem der Datenverkehr in die Azure Cloud optimiert wird. Für Kunden entstehen weniger Kosten. Sie können die operativen Vorteile von Azure genießen und verringern die Notwendigkeit, zusätzlichen Speicherplatz mit einem separaten Produkt bereitstellen zu müssen. Für gewerbliche Kunden unterstützt Veritas Backup Exec 16 jetzt die reibungslose Übertragung von Backup-Daten in die Azure Cloud. Das spart Zeit und Geld.Veritas nutzt die Leistungsfähigkeit von Azure auch dafür, die eigenen Workloads effizienter zu gestalten und verwendet die Lösung als Cloud Backend für Enterprise Vault.cloud. Enterprise Vault.cloud bietet regelbasierte Informationshaltung, um eDiscovery-Prozesse zu erleichtern und Office-365-Abonnenten archivierte Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Vault.cloud wird auch in Zukunft für mehr Produktivität sorgen und die Compliance sicherstellen.Die Archivierungslösungen für eigene Rechenzentren und die Cloud, zu denen auch Enterprise Vault.cloud gehört, sichern Veritas seit 13 Jahren ununterbrochen einen Platz im Leader-Bereich des Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving*.Mehr Informationen: www.veritas.com/microsoft *Quelle: Gartner, Inc., Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, Dezember 2016

Über Veritas TechnologiesVeritas Technologies LLC hilft Unternehmen, das volle Potenzial aus ihren Informationen zu schöpfen. Die Lösungen des Herstellers werden in den weltweit größten und komplexesten heterogenen Umgebungen eingesetzt. Veritas arbeitet bereits mit 86 Prozent der Fortune 500-Unternehmen zusammen und unterstützt sie dabei, die Verfügbarkeit ihrer Daten zu verbessern und darin wichtige Einblicke zu gewinnen, um dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein.Mehr Informationen unter: www.veritas.com About MicrosoftMicrosoft (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) is the leading platform and productivity company for the mobile-first, cloud-first world, and its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.