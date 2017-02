Blackwell Global bietet Gratis VPS System von Beeks Financial Cloud für Forex & CFD Trader

(fair-NEWS)

Der automatisierte Handel bei Forex und CFDs wird immer populärer und verbreitet sich schnell unter dem deutschsprachigen Trading-Klientel.“Wir konnten seit einiger Zeit wachsendes Interesse an einem VPS System bei unseren Kunden beobachten. Zunehmend viele Trader nutzen den automatisierten Handel mit EAs, entweder zur Ergänzung Ihrer manuellen Handelsaktivität oder gar als eigenständige Trading-Strategie und benötigen ein VPS System um ihre Anforderungen in Puncto konstanter Performance sowie Datenkapazität zur Nutzung multipler Handelsroboter zu erfüllen.” - Bartlomiej Maszczyk, Business Development DACH, Blackwell Global Investments (UK) LimitedInsbesondere bei der Verwendung von automatisierten Handelsstrategien ist eine verlässliche Performance der Internetverbindung ein Muss. Zu diesem Zweck ist es vorteilhaft seine MT4 Trading-Plattform direkt auf einem virtuellen Server zu installieren um nicht der Volatilität des eigenen Netzwerks zu Hause oder im Büro ausgeliefert zu sein. Mit diesem Setup ist es möglich, dass die MT4 Plattform durchgehend Online bleibt und somit auch in Zeiten in denen der Rechner abgeschaltet ist weiterhin Positionen verwalten kann.Um einen optimalen Effekt in Puncto Ausführung zu erzielen hat Blackwell Global eine VPS Lösung im Londoner Datenzentrum Equinix LD5 implementiert, welche einen direkten Link zu dem naheliegenden Equinix LD4 hat - dem Datenzentrum in welchem Server der Liquiditätsprovider des Brokers platziert sind.Um sich für ein Gratis VPS System bei Blackwell Global zu qualifizieren hat der Forex Broker folgende Anforderungen:Paket Bronze: 1000 € Mindesteinlage und Handelsvolumen von 10 Lots / MonatPaket Silber: 1000 € Mindesteinlage und Handelsvolumen von 15 Lots / MonatPaket Gold: 1000 € Mindesteinlage und Handelsvolumen von 20 Lots / MonatEine Anmeldung zu einem Gratis VPS mit Blackwell Global kann entweder direkt beim Anbieter gschehen ( www.beeksfinancialcloud.com/blackwell-reservation ) oder im Zuge der Eröffnung eines Live Trading-Kontos bei dem Broker beantragt werden.



Bildinformation: Forex & CFD Broker Blackwell Global Investments (UK) Limited