Cloudbees veröffentlicht erste einheitliche Continuous Delivery-Plattform, die den wachsenden DevOps-Unternehmensanforderungen gerecht wird

München – 22. Februar 2017 – Cloudbees, Inc., der Hub für Enterprise Jenkins und DevOps, gab heute die Verfügbarkeit von CloudBees Jenkins Enterprise bekannt. Diese Lösung unterstützt Unternehmen bei der Beschleunigung der Software-Lieferung, um die schnell wachsenden Erwartungen an Software-Entwicklung zu erfüllen.Heute ist jedes Unternehmen in jeder Branche von Software abhängig, um strategische Initiativen und wettbewerbsfähige Differenzierung zu erreichen. Um diese geschäftliche Notwendigkeit zu unterstützen, adaptieren IT-Abteilungen Continuous Delivery und automatisieren Software-Pipelines, damit ihre Software-Entwicklung und –Lieferung in allen Umgebungen – einschließlich On-Premise, Cloud und Mobile – beschleunigt wird. Damit werden Continuous Delivery-Plattformen als geschäftskritisch angesehen und müssen skalierbar, sicher, stabil und zuverlässig sein. CloudBees Jenkins Enterprise wurde entwickelt, um diese Unternehmensanforderungen zu erfüllen.Das neue Angebot von CloudBees bietet alles, was von einem modernen Software-Unternehmen benötigt wird, um seinen Continuous Delivery-Prozess zu optimieren. Es basiert auf der marktführenden Jenkins-Software, die einzige Open-Source-Architektur, die speziell für moderne DevOps-Teams entwickelt wurde.CloudBees Jenkins Enterprise bietet Mehrwert für DevOps-Teams und folglich für das Business mithilfe von:● Professionelle Handhabung und operative Fähigkeiten, durch die Teams Projektressourcen und Infrastruktur schnell zuteilen, einrichten und freigeben können.● IT-Sicherheit durch unternehmensgerechte Userverwaltung, Authentifizierung und Zugriffskontrolle.● Docker Container, um CloudBees Jenkins Enterprise auf nativen und virtualisierten Umgebungen, sowie privaten wie auch öffentlichen Clouds einzusetzen.● Freie Wahl der Plattform, einschließlich Amazon Web Services, Red Hat OpenStack Platform, VMware vSphere und Red Hat Enterprise Linux.● Eine hoch skalierbare, Cloud-native, elastische Infrastruktur, die in kurzer Zeit von einem Projekt bis zu tausenden skaliert werden kann.● Hochverfügbarkeit und Redundanz● Niedrigere Kosten für Infrastruktur durch die dynamische Zuweisung benötigter Ressourcen, die eine effiziente Nutzung und einen hohen Durchlauf der Infrastruktur ermöglichen.● Das CloudBees Assurance Program stellt eine getestete und verifizierte CloudBees Jenkins Distribution zur Verfügung, um einen sicheren, stabilen Betrieb und „langweilige“, risikofreie Upgrades zu gewährleisten.Die Plattform für Hochgeschwindigkeits-Software-LieferungDank einer vollständig selbst bedienbaren und elastischen Plattform ermöglicht es CloudBees Jenkins Enterprise Unternehmen, mit neuen Teams und Anwendungen in wenigen Minuten zu starten."Leistungsstarke DevOps-Organisationen liefern bereits Änderungen an Produktionsumgebungen über eine automatisierte Toolchain mit stetig zunehmender Geschwindigkeit, “ schrieben die Forrester-Analysten Robert Stroud und Eveline Oehrlich. “Wachsende Geschäftsanforderungen und Technologien wie etwa Container und Microservices revolutionieren die Software-Entwicklung und -Auslieferung weiter.“ 1Die meisten Continuous Delivery-Lösungen auf dem Markt konzentrieren sich auf eine spezifische Technologie-Plattform oder einen Prozess, was zum Einsatz mehrerer konkurrierender oder überlappender Lösungen führt und keine ganzheitliche Unterstützung des gesamten IT-Bereitstellungsprozesses in einem Unternehmen ermöglicht. Im Gegensatz dazu nutzt CloudBees Jenkins Enterprise 1.200+ Plugins von Jenkins und ist die einzige Lösung auf dem Markt, die es Unternehmen ermöglicht, eine einheitliche Sicht auf ihr gesamtes Software-Portfolio – von Legacy-Anwendungen bis hin zu hochmodernen cloudbasierten Microservices – zu erhalten. Dadurch wird Unternehmen ermöglicht, einzuschätzen, in welchem Umfang Entwicklungsteams DevOps und Continuous Delivery-Praktiken anwenden und wie sich dadurch die Time-to-Market verkürzt.Die Einführung von Continuous Delivery führt in Unternehmen zur Erkenntnis, dass ein Ausfall der Toolchain dazu führt, dass keine Auslieferung von Änderungen durchgeführt werden kann. Dies kann gravierende finanzielle Einbußen mit sich bringen. Dank der vollkommen fehlertoleranten Architektur, der stabilen und zertifizierten Jenkins-Distribution reduziert CloudBees Jenkins Enterprise die Ausfallzeiten erheblich.Unternehmen, die Anwendungen von Continuous Delivery und DevOps-Praktiken von wenigen Teams auf unternehmensweite Rollouts ausweiten, brauchen eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, nicht nur die Softwareauslieferung zu beschleunigen, sondern die Zuverlässigkeit, die Aktualisierbarkeit, die Skalierbarkeit und die Wartbarkeit zu erhöhen, was im großen Maßstab zunehmend kritisch ist, “ sagte Sacha Labourey, CEO und Mitbegründer von CloudBees. „CloudBees Jenkins Enterprise ist heute die einzige Continuous Delivery-Plattform, die für Großunternehmen bereit ist und in einer einheitlichen und konsistenten Weise mit einer Vielzahl von Technologien und Plattformumgebungen funktioniert."CloudBees Jenkins Enterprise ist ab sofort verfügbar und wird als jährliches oder mehrjähriges Abonnement-Modell mit Lizenz basierend auf der Anzahl an Benutzern, angeboten.1The Need For Speed: Drive Velocity And Quality With DevOps, by Robert Stroud and Eveline Oehrlich, Forrester, February 9, 2017Weitere Informationen:● Lesen Sie den Blog:https://www.cloudbees.com/blog/enabling-enterprise-devops-cd-service● Erfahren Sie hier mehr zu CloudBees Jenkins Enterprisehttp://join.cloudbees.com/cloudbees-jenkins-enterprise-product-page● Testen Sie die CloudBees Software:https://www.cloudbees.com/get-started



Bildinformation: Logo CloudBees