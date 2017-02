Disney-Superstar Martina „Tini“ Stoessel kommt am 28. Februar nach Hamburg und freut sich auf die Begegnung mit ihren Fans!

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017.Ein Megastar in Hamburg: Die sympathische Argentinierin Martina „Tini“ Stoessel besucht am 28. Februar 2017 die Hansestadt! Es ist der einzige Deutschlandbesuch, bevor ihre Tour im März startet und sie durch ganz Europa führt. Im Terminkalender des Superstars finden sich normalerweise kaum Lücken, doch für ihre hanseatischen Fans nimmt sich TINI immer gerne Zeit: Von 16 Uhr bis 17 Uhr schreibt sie im Saturn in der Mönckebergstraße fleißig Autogramme und sagt ihren Tinistas „Hallo“. „Ich brauche alle Eure Tipps für Hamburg!“ sagt TINI, die sich schon jetzt auf die besondere Herzlichkeit der deutschen Fans freut.Der Star aus der Disney Kultserie „Violetta“ begeistert die junge Generation und kein Elternteil kommt derzeit an der 19-jährigen vorbei: Seit dem Start der TV Serie „Violetta“ 2014 geht ihre Karriere steil bergauf. Mit über 14 Millionen Zuschauern ist „Violetta“ die mit Abstand erfolgreichste Fernsehserie für Mädchen weltweit. Neben TINIs Erfolg im Fernsehen verkauften sich auch die Soundtracks zur Serie schon über 240.000 Mal und für die letzte Tour wurden über 150.000 Tickets in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Mit dem Kino-Film „Tini: Violettas Zukunft“ (DVD ab 23.03. erhältlich) und der GOT ME STARTED-Tour wird die Bilderbuchkarriere des Superstars um zwei weitere Kapitel ergänzt. Eltern und Großeltern, die ihren Töchtern bzw. Enkelinnen eine echte Freude machen wollen sichern sich jetzt Karten für eines der beiden GOT ME STARTED-Konzerte von Martina „Tini“ Stoessel am 17. April um 14 und 18 Uhr in der Hamburger Barclaycard Arena!Hinweis: Verfolgen können Sie TINIs Reise nach Hamburg über ihre sozialen Kanäle.TINI:Facebook: @TinitaStoesselInstagram: @tinitastroesselMusical.ly: @tinistoesselMartina „Tini” Stoessel„TINI - GOT ME STARTED”Montag, 17.04.2017Barclaycard Arena, HamburgEinlass: 12 / 16 UhrBeginn: 14 / 18 UhrDer Vorverkauf auf www.myticket.de läuft bereits.Tickets ab 48,65 € unter www.myticket.de sowie über die Hotline: 01806 – 777 111 (Verbindungspreise: 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Veranstaltet von: River Concerts GmbHWeitere Informationen unter: www.riverconcerts.de