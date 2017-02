bmi regional fliegt zweimal täglich von München nach Brünn

(fair-NEWS)

Mit Beginn des Sommerflugplans ab 27. März 2017 baut bmi regional ihr tägliches Flugangebot ab München weiter aus und fliegt dann zweimal täglich direkt nach Brünn.Brünn ist nach Prag zweitgrößte Stadt Tschechiens. Die Stadt, seit dem 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens, ist heute Verwaltungssitz der Südmährischen Region. Sie hat ein schönes historisches Zentrum mit Denkmälern aus dem 11. Jahrhundert und jede Menge Barock- und Renaissancebauten. Die Sehenswürdigkeit von Brünn ist ein steinerner Ausläufer, der so genannte Petrov (Petersberg) und der Dom. Auch Schloß Spilberk, welches im 13. Jahrhundert erbaut wurde und auf dem gleichnamigen Berg steht sowie ein Dinner im Weinkeller sind ein Muß und bei Besuchern stets sehr beliebt.Jochen Schnadt, CCO von bmi regional sagt: „Aufbauend auf der starken Kundenreaktion aus unserem Netzwerkwachstum in München im vergangenen Jahr, fügt bmi regional nun eine weitere Frequenz auf unserer Strecke nach Brünn hinzu. Somit können wir nun unseren Kunden täglich zwei Flüge auf allen München-Routen anbieten (mit Ausnahme der neuen Lublin-Strecke die einmal täglich bedient wird), um somit noch mehr Umsteigemöglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen. Auch das Flugplanangebot unserer Kunden, die von München nach Southampton, Norrköping, Bergamo und Rostock oder eben Brünn fliegen, wurde erheblich verbessert. Alle Flüge werden im Code Share mit der Lufthansa geflogen,“ so Jochen Schnadt, CCO von bmi regional. „Für Brünn heißt das nun konkret, dass zum einen die hervorragenden Umsteigeverbindungen in München, um einen attraktiven Abendflug erweitert werden, der es Geschäftskunden erlaubt einen vollen Arbeitstag am entsprechenden Ziel zu planen.“Flugplan München nach Brünn1234500 10:55 – 12:00 München – Brünn - BM17331234500 20:15 – 21:20 München – Brünn - BM17370000060 15:40 – 16:45 München – Brünn - BM17350000007 14:40 – 15:40 München – Brünn - BM1735Flugplan Brünn nach München1234500 12:30 – 13:35 Brünn – München - BM17341234500 21:45 – 22:50 Brünn – München - BM17380000060 17:15 – 18:20 Brünn - München - BM17360000007 16:10 – 17:15 Brünn – München - BM1736Passgiere kommen in den Genuss attraktiver Flugpreise ab € 100 für den einfachen Flug nach Brünn inkl. Steuern und Servicegebühren und 23 kg Freigepäck plus 12 kg Handgepäck, kostenlose Snacks und Drinks an Bord, 30 Minuten Quick Check-In und zugeordnete 2:1 Lederbestuhlung an Bord der modernen Embraer Flotte. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com Über bmi regional:bmi regional verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr als 400 Linienflüge pro Woche zu 34 Zielen in 12 europäischen Ländern durch und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. bmi wurde nach 2015 auch im September 2016 erneut mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet. Das Streckennetz des Carriers inkludiert Oslo und Stavanger in Norwegen, Brüssel in Belgien, Esbjerg in Dänemark, Bremen, Rostock, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, München und Nürnberg in Deutschland, Mailand Bergamo und Mailand Malpensa in Italien, Graz in Österreich, Paris und Toulouse in Frankreich, Brünn in Tschechien; Lublin in Polen; Norrköping, Karlstad, Jonköping und Göteborg in Schweden sowie Aberdeen, Birmingham, Bristol, East Midlands, Newcastle, Norwich und Southampton in Großbritannien.media contact:Pressestelle bmi regional DeutschlandSilke Warnke-Rehmc/o rehm prFon: +49 8122 – 95 87 633Email: swr@rehm-pr.debmi regionalFrank MertensHead of MarketingFon: + 44 (0)1509 680719Email: frank.mertens@bmiregional.com