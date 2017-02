Kochbücher mit Esprit

(fair-NEWS)

Kochbuch ist nicht gleich Kochbuch! In manchen findet man nur Rezepte, in anderen wiederum die richtige Mischung aus leckeren Gerichten, Humor und Esprit.Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:n diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3732231267• ISBN-13: 978-3732231263• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmRezeptbeispiel:Überbackene KrabbenZutaten für 3 Personen:♦ 400 g geschälte Krabben♦ 150 g Champignons♦ 150 g Appenzeller♦ 200 ml flüssige Sahne♦ 150 ml Weißwein♦ 2 EL Butter♦ 1 TL Currypulver♦ 1 - 2 Prisen Salz♦ 2 - 3 Prisen PfefferZubereitung:Krabben waschen und trocken tupfen. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Appenzeller reiben.Butter in einer Pfanne erhitzen. Champignons zufügen und mit Curry-pulver bestäuben. Krabben, Wein und Sahne zufügen und ca. 5 Minu-ten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschme-cken.Krabbenmischung in eine gefettete Auflaufform geben. Appenzeller darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad so lange überbacken, bis die Käsekruste goldgelb ist.»Bei einer Mahlzeit bewirtest du zwei Gäste:Deinen Leib und deine Seele.«(Epiktet)Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmKnusper knusper Knäuschen, es duftet aus dem Koboldhäuschen.Was wird da drinnen wohl gemacht?Hört doch mal, ein Kobold lacht.Denn die Kobolde, die wollen heute backen, also müssen sie erst Nüsse knacken.Und man hört sie singen,derweil sie lustig durch dieKüche springen:,Nimm den Korb und dann gehts los, die Beeren aus dem Wald sind ganz famos!”Lustige Reime, Wissenswertes über Kobolde und Tipps für eine Kinderparty begleiten abwechslungsreiche Rezepte, die man wunderbar mit Kindern nachbacken- oder nachkochen kann. Auch exotische Getränke wie der Punsch für kleine Kobolde und leckere Nachspeisen fehlen hier nicht.WaldbeerentorteZutaten:Boden:100 g Zartbitter-Schokolade50 g Amarettini-Kekse5 Eier100 g weiche Butter80 g Zuckeretwas Salz1 P Vanillezucker200 g gemahlene Haselnüsse1 P BackpulverBelag:500 g Quark250 g Mascarpone200 g steife Schlagsahne80 g Zucker500 g Waldbeeren1 P Gelatine2 P roten Tortenguss50 g Zucker¼ Liter KirschsaftDie Zartbitter-Schokolade reiben. Die Amarettini-Kekse grob zerbröseln und die Eier trennen.Die weiche Butter, Zucker, Salz und Vanillezucker cremig rühren, Eigelb, Schokolade, Kekse, gemahlene Haselnüsse und Backpulver daruntermischen. Das ge-schlagene Eiweiß unterheben.Den Teig in die Kuchenform geben und bei 200 Grad 30 Minuten backen. Auskühlen lassen.Den Quark, Mascarpone und die steife Schlagsahne mit dem Zucker verrühren und Gelatine dazugeben. Auf den Boden verteilen und 3 Stunden kalt stellen.Die Waldbeeren auf der Torte verteilen. Den roten Tor-tenguss und den Zucker mischen, mit dem Kirschsaft aufkochen und ebenfalls auf die Torte geben.Kobold Nepomuck wünscht guten Appetit!©byChristine Erdic



Bildinformation: Kochbücher mit Esprit