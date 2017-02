Mit dem Frühling steigt die Reiselust

Der Frühling ist im Anmarsch, die Lebensgeister erwachen! Und damit auch die Reiselust! Jetzt mal eben schnell einen Kurztrip starten? Oder gar eine längere Reise wie den Sommerurlaub planen?Auf diesem Blog findet man interessante Reiseziele mit allerlei (zum Teil Insider-) Tipps und Sehenswürdigkeiten rund um das Ausflugs- oder Feriendomizil.Angefangen bei der Dominikanischen Republik über Südspanien, Norwegen, Venedig und Wien bis zu Thale im Harz bietet der Blog ein breites Spektrum. Jeden Monat kommt ein neues Land oder ein neuer Ort hinzu.Zum Schluss eines jeden Artikels wird mindestens ein zum Thema passendes Buch vorgestellt. Eine interessante Mischung, die die Webseite so beliebt macht.Schauen Sie einfach mal vorbei, vielleicht finden auch Sie eine Anregung für ein neues Reiseziel oder eine interessante Lektüre!Reisetipps und Literatur©byChristine Erdic

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.