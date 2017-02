(fair-NEWS)

Auf dieser Plattform werden unterschiedliche Unterrichtsmaterialien und Medien, Bücher zur Förderung der Lernmotivation bei Kindern und Jugendlichen sowie pädagogisch wertvolle Unterhaltungslektüre vorgestellt.„Spaß und Lernen“ über sich:Bei "Spaß und Lernen" findet ihr Bücher, Unterrichtsmaterialien, Buchempfehlungen, nützliche Tipps und Unterhaltung! Unsere Lese- und Hörproben proben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen.Unter dem Slogan "Motivation durch Vielfalt" wollen wir durch den Einsatz unterschiedlicher Medien den Spaß am Lernen fördern.Die Kinder- und Jugendbücher, Arbeitshefte, Hörbücher, Blogbeiträge und Spiele werden laufend ergänzt. Einiges davon könnt ihr direkt über unseren Shop bestellen oder gleich herunterladen.Es würde uns freuen, wenn ihr uns immer wieder auf diesen Internetseiten besucht."Spaß und Lernen" ist eine Initiative zur Förderung der Lernmotivation durch die Entwicklung und Empfehlung von geeigneten Medien. Mittlerweile haben wir einige Bücher, digitale Medien bzw. Arbeitsmaterialien veröffentlicht und diese ganz individuell gestaltete Internetplattform geschaffen. Das "Individuelle" an unserer Initiative besteht darin, dass wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse, Humanressourcen und Kompetenzen konzentrieren. Darüber hinaus wollen wir in unseren Beiträgen Autor/innen, Produzent/innen, Expert/innen und Interessierte miteinbeziehen.Unsere eigenen Angebote betrachten wir als Ergänzung zur reichlich vorhandenen Literatur sowie an Unterrichtsmaterialien. Die von uns gestaltete individuelle Nische soll auch keine Konkurrenzansage an die zahlreichen Mitbewerber auf dem Buch- und Medienmarkt sein. Wo immer sich sinnvolle Synergieeffekte ergeben, sind Autor/innen und Produzent/innen herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen."Individuell" ist auch, dass wir die Motivation zum Lesen, Forschen und Lernen durch die Nutzung einer Vielfalt an bestehenden Technologien verstärken wollen. Bücher und Arbeitshefte sollen möglichst sowohl im Druckformat als auch in unterschiedlichen digitalen Versionen zur Verfügung gestellt werden. Damit soll jeder Lernende die Medien nach seinen ganz individuellen Präferenzen einsetzen können, sei es nun in Papierform oder als E-Book, als Lernsoftware auf dem Smartphone bzw. auf einem Tablet-PC.Weitere Infos unter©byChristine Erdic



Bildinformation: Spaß und Lernen