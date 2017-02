Moderne Zeiterfassung: Effektiv, informativ und zeitgemäß

(fair-NEWS)

War es früher die Stechuhr, die unsere Arbeitszeit erfasste, sind es heute modernste Zeiterfassungssysteme, die diesen Dienst übernehmen. Das tun sie äußerst effizient, denn anders als die berühmt-berüchtigte Stechuhr anno dazumal leisten Zeiterfassungssysteme heute noch zusätzlich wichtige Dienste. Sie erfassen nicht nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die Sekunde genau, sondern bieten Kennzahlen, basieren auf Zeitkonten und sind jederzeit einsehbar. So ist eine bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung möglich, die den Bedürfnissen von Mitarbeitern und Betrieb weitmöglich entgegenkommt. So kann man den Anforderungen des Unternehmens entsprechend die einzelnen Abteilungen, aber auch die Mitarbeiter, optimaler planen. Diese gewonnenen Daten werden auch vom Personalbüro übernommen. Hier ist eine raschere Überweisung von Gehältern und Löhnen möglich, ohne dass es zu Differenzen kommt. Unstimmigkeiten sind aufgrund der verlässlichen Zeiterfassungsgeräte eher unwahrscheinlich.Weitere Informationen auf: www.ringer.de Die Zeiterfassungssysteme sind vor allem für Unternehmen, deren Mitarbeiter im Außendienst tätig sind, oder Betriebe mit verschiedensten Standorten und Filialen praktisch. Hier verläuft die Erfassung der Dienstzeiten ebenfalls über das System. Die im Außendienst agierenden Mitarbeiter müssen nicht nochmals in die Firma kommen, um sich abzumelden, sondern können dies problemlos über verschiedenste Möglichkeiten tun: Über einen Terminal, den mobilen Arbeitsplatz, über das Smartphone oder Tablet. Jeder kann seine geleisteten Arbeitszeiten, inklusive der Pausen-, Karenz- und Krankenstandzeiten, jederzeit abrufen und schätzt diese Transparenz. Die Stechuhr hat wohl inzwischen ihren Schrecken verloren, denn die moderne Zeiterfassung reduziert den Personalaufwand und verhilft zu einer möglichst effizienten Personaleinsatzplanung, die auch die Mitarbeiter zufrieden stimmt. So ist der technische Fortschritt hier durchaus positiv zu bewerten.



Bildinformation: Zeiterfassungsysteme