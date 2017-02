Bundes-Fotoausstellung „VorBILDER“ macht Station in Hannover

(fair-NEWS)

Zur Eröffnung der Foto-Wanderausstellung „VorBILDER“, die im Rahmen der Kampagne des Bundesinnenministeriums „Sport und Politik vereint gegen Rechtsextremismus“ entstanden ist, lud am Dienstag, 21. Februar 2017, der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil in die Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover. Nachdem die Ausstellung bereits an Standorten in ganz Deutschland Station gemacht hat, präsentiert die niedersächsische Staatskanzlei in Kooperation mit dem Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ die Ausstellung bis zum 2. März 2017 in Hannover.Podiumsgäste der Eröffnungsfeierlichkeiten waren neben dem Ministerpräsidenten Stephan Weil auch die türkische Nationalspielerin Filiz Koc, Nationalspieler Cacau sowie Dennis Kruppke, ehemaliger Kapitän bei Eintracht Braunschweig. Eloquent führte Moderator Martin Rietsch, Vorsitzender von Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V. , durch das Programm.Als Künstler „2schneidig“ ist Martin Rietsch bei vergangenen Eröffnungsveranstaltungen der Foto-Wanderausstellung VorBILDER bereits selbst Podiumsgast und Musikact gewesen. Der vielfältig engagierte Sänger und Rapper ist seit Jahren auch mit Antirassismus- und Integrationsprojekten unterwegs an Schulen in ganz Deutschland, um Projekte mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten und ein Zeichen gegen Diskriminierung und Fremdenhass zu setzen.Im Vorfeld zur Ausstellungseröffnung in Hannover war er mit seinem 2schneidig@school-Projekt u.a. mit drei Schulen der Region Hannover zusammengearbeitet und musikalische, darstellerische und tänzerische Schülerbeiträge erarbeitet. Unter dem Motto „Respekt“ präsentierten die Jugendlichen ihre Performances im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Dienstag einem begeisterten Publikum in der VHS. Das Akustik-Ensemble von J.-Ann Wilson sorgte außerdem für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Abschließend gab die Fotokünstlerin Angelika Kohlmeier Einblicke in die aufwändige Umsetzung der Fotoausstellung.Vorbilder im Sport, in der Politik und in der Gesellschaft: Die Ausstellung zeigt beeindruckende Schwarz-weiß-Fotografien von Angelika und Bernd Kohlmeier mit Texten von Kathrin Gerlof und ermutigt Besucher, selbst ein Vorbild zu sein, u.a. über die Fotostation MeinungsBILDER, bei der sich Besucher mit eigenen Statements für Respekt und Vielfalt fotografieren lassen können. Entstanden sind die Fotos bei intensiven Gesprächen von 22 Sport- und Politikerpaaren, die sich auch mit einer gemeinsamen Aussage gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit positionieren. Zu den abgebildeten Persönlichkeiten gehören beispielsweise der noch amtierende Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestrainer Joachim Löw, Fußballprofi Gerald Asamoah, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus uvm.



Bildinformation: VorBILDER Ausstellungseröffnung Hannover mit Dennis Kruppke, Martin Rietsch, Filiz Koc, Angelika Kohlmeier, Stephan Weil und Cacau (v.l.n.r.) Foto: Daniel Pasche