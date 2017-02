Für Mac und PC: Sonnet stellt duale 10 Gigabit Ethernet Thunderbolt 3-Adapter vor

(fair-NEWS)

Irvine, Kalifornien, im Februar 2017 – Die dualen Ethernet Thunderbolt 3 Adapter Twin 10G™ Thunderbolt™ 3 Edition für 10GBASE-T 10 und Twin 10G SFP+ Thunderbolt 3 Edition für SFP+ ermöglichen ein 10GbE Netzwerk an jedem Mac oder Windows-Computer mit Thunderbolt 3-Port. Verbunden mit einem Kupferkabel oder optischem Kabel erhalten Anwender mit den neuen Adaptern von Sonnet so eine kostengünstige Lösung für Highspeed-Infrastruktur und Speichersysteme mit 10 GbE-Standard. Die Adapter sind kompakt, leise und einfach bedienbar – sie eignen sich somit für eine Vielzahl von Workflows in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.Der Twin 10G Thunderbolt 3 Adapter verfügt über zwei RJ45-Anschlüsse. Computer können via Switch oder anderen 10GbE Schnittstellen mit einem kostengünstigen CAT-6 oder CAT-6A Kupferkabel über Distanzen bis 55 bzw. 100 Meter verbunden werden.Der Twin 10G SFP+ 10GbE Thunderbolt 3-Adapter beinhaltet zwei SFP+ Eingänge. Anwender können somit mittels SFP+-Transceivern (separat erhältlich) wahlweise eine bis zu 300 Meter lange oder eine bis zu 10 Kilometer lange Anbindung für ihre Datenübertragung auswählen. Computer können via Switch oder anderen 10GbE Schnittstellen verbunden werden, bei langen Distanzen per optischem Glasfaserkabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Außerdem können Anwender für direkte Verbindungen unter 10 Metern die kostengünstigen Twinax-Kuperkabel nutzen.„Der Markt für 10GbE-Adapter wächst kontinuierlich. Das belegt unser großer Erfolg mit den 10GB Ethernet-Adaptern für Thunderbolt 2, die häufig bei der Bearbeitung von HD-Videos mit gemeinsam genutzten Speichersystemen eingesetzt werden”, erklärt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. „Diese leistungsstarke und kostengünstige Lösung möchten wir auch Besitzern von Computern mit Thunderbolt 3 ermöglichen – daher haben wir die Thunderbolt 3 Edition Twin 10G Adapter entwickelt.”Die Adapterkarten von Sonnet sind mit den neuesten Intel® 10 Gigabit Ethernet-Controllern ausgestattet. Sie können eine maximale Anzahl von I/O-Zugriffen bewältigen und sind somit ideal für eine hochleistungsfähige Datenverarbeitung mit niedriger Latenz, hoher Bandbreite und geringer CPU-Belastung geeignet. Die beiden Modelle der Twin 10G Edition können durch die OS X Netzwerkverbindung oder den Windows Device Manager konfiguriert werden. Sie werden an 40Gbps Thunderbolt-Ports angeschlossen, die Daisy-Chaining mit bis zu fünf Peripheriegeräten unterstützen.Mit ihrem kompakten Format von vier Zoll Breite, 8,25 Zoll Länge und 2,8 Zoll Tiefe lassen sich die Adapter problemlos in die meisten Arbeitsumgebungen integrieren und sind dabei zugleich groß genug, um die optimale Luftströmung im Case zu unterstützen. Da der temperaturgesteuerte Lüfter extrem leise ist, lässt sich ein Adapter auch problemlos in lärmsensiblen Umgebungen einsetzen.Der Twin 10G SFP+ verfügt über zahlreiche Features. So bietet die Link Aggregation der beiden 10GbE-Ports einen deutlich höheren Durchsatz als eine einzelne Verbindung. Transparentes Failover zwischen den 10GbE Ports sorgt für eine sichere Verbindung zum Computer, auch dann, wenn ein Kabel abgezogen wird oder einer der Anschlüsse ausfällt. Der Adapter wird durch die OS X Netzwerkverbindung oder den Windows Device Manager konfiguriert.Twin 10G Thunderbolt 3 Edition (Artikelnummer TWIN10GC-TB3) ist zum UVP von 838,21 Euro, Twin 10G SFP+ Thunderbolt 3 Edition (Artikelnummer TWIN10GC-SFP-TB3) für 783,91 Euro erhältlich. Der short-range 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (Artikelnummer G10E-SFP-SR) ist für 81,52 Euro, der long-range 10BASE-LR SFP+ Transceiver (Artikelnummer G10E-SFP-LR) für 177,17 Euro verfügbar. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.Weitere Informationen sind unter folgenden Links abrufbar:Twin 10G Thunderbolt 3 Edition: www.sonnettech.com/product/twin10g-thunderbolt3.html Twin 10G SFP+ Thunderbolt 3 Edition:Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de



Bildinformation: Für Mac und PC: Sonnet stellt duale 10 Gigabit Ethernet Thunderbolt 3-Adapter vor