Schlankmacher Inulin: Gesunde Darmflora, schlanke Figur

Inulin ist ein sogenannter präbiotischer, löslicher Ballaststoff, der vor allem in eher bitteren Pflanzen wie Chicorée, Schwarzwurzeln oder Artischocken vorkommt. Da wir jedoch viel zu selten diese Pflanzen auf unserem Ernährungsplan stehen haben, ist es vielfach sinnvoll, mit Inulin unsere Nahrung zu ergänzen.Präbiotische Wirkung fördert FettverbrennungInulin hat eine präbiotische Wirkung, das heißt, dieser Ballststoff wirkt im Darm als Futter für die guten Darmbakterien. Diese Darmbakterien sind schließlich sehr wichtig für eine gute Verdauung und für die perfekte Vitalstoffaufnahme aus der Nahrung. Wenn ein Mensch zum Beispiel eine gestörte Darmflora hat, zuviele schlechte Darmbakterien, dann kann dieser die Nahrung nicht vollwertig aufschließen. Das führt letztlich dazu, dass der Körper Fett nicht korrekt verstoffwechselt, sondern in den Fettdepots ablagert. Eine gestörte Darmflora behindert also das Abnehmen und macht sogar noch dick.Gesunde Darmflora für schlanke FigurAbhilfe schafft hier der Ballaststoff Inulin, den man im Reformhaus, in Apotheken oder über das Internet günstig kaufen kann. Bereits ein Teelöffel Inulinpulver täglich bringt die gesunde Darmflora wieder auf Trab. Besonders Naturjoghurt lässt sich mit Inulin perfekt aufwerten: der Joghurt wird schön sahnig-cremig und schmeckt außerordentlich gut. Man kann Inulin aber auch in Saft oder Tee einrühren – Hauptsache ist, man tut seiner Darmflora etwas Gutes. Und eine gesunde Darmflora hilft beim Abnehmen und sorgt zudem für eine reinere, schönere Haut. Weitere Informationen zu wirksamen Schlankstoffen findet man im aktuellen Buch SCHLANK MIXER von Vanessa Halen.



