KGS informierte bei Loewe über SAP-Archivierung

Zweites „KGS Meet Up“ bei Loewe als Networking-Plattform für SAP-Anwender mit Bedarf an schlanker Archivierung

(fair-NEWS) „ECM für SAP ist tot – es lebe das Archiv“, der Titel soll provozieren. Unter dieses Motto stellt die KGS ihre diesjährigen „Meet Up”-Networking-Veranstaltungen, die folglich ganz im Zeichen der Ablösung von ECM-Systemen durch schlanke Archive stehen. Das Event am 15. Februar 2017 bei der LOEWE Technologies GmbH zeigte: SAP-Anwender haben großen Bedarf nach schlanken SAP-Archivlösungen ohne zusätzlichen Ballast.



Loewe hatte schon vor längerem seine alte SAP-Archivlösung abgeschaltet und war auf den KGS ContentServer4Storage als neues SAP-Archiv gewechselt. Darüber informiert der TV-Pionier in seinen Räumlichkeiten ein Publikum aus IT-Leitern bekannter deutscher Unternehmen. Es gab außerdem einen Vortrag der AFI GmbH über automatische Rechnungslesung sowie ausgiebige Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch untereinander sowie mit Entwicklern und Consultants der KGS. Jochem Brost, Marketingleiter bei KGS: „Die „Meet Up“ etablieren sich damit langsam als Forum für SAP-Anwender, die sich aus erster Hand über SAP-Archivierung, Dokumentenmanagement im SAP-Umfeld und Archivmigration informieren wollen.“



Zum Rahmenprogramm bei Loewe gehörte auch eine Führung durch das Loewe-Museum und die Produktion. Die Teilnehmer konnten so sehr viel über die Geschichte der Radio- und Fernsehtechnik in Deutschland mitnehmen. „Beeindruckend, mit welch hohen Qualitätsansprüchen jeder Loewe-Fernseher gefertigt wird“, so ein Teilnehmer. „Dadurch relativieren sich natürlich auch die etwas höheren Preise gegenüber der Konkurrenz auf Fernost.“ Man könnte sagen: Mit Loewe und KGS haben sich zwei High-End-Produkte gefunden.

Die KGS GmbH & Co. KG Software mit Hauptsitz in Neu-Isenburg steht für höchste Kompetenz im Bereich SAP-Archivierung und -Dokumentenmanagement. Top-Unternehmen weltweit setzen auf KGS-Lösungen, wenn es um die Archivierung im SAP-Umfeld geht. Die Produkte der KGS reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM und Document Capturing bis hin zur vollautomatisierten SAP Archiv-Migration. Drittsoftwareanbietern bietet KGS einheitliche, hochwertige und Release-stabile Schnittstellen und professionelle Beratungsleistungen zur technischen Integration. Seit 2005 ist die KGS SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink-und ILM-Schnittstellenzertifizierung; als globaler SAP Value Add Solutions Partner erstreckt sich die internationale Top-Kundenbasis über die USA, Kanada, Afrika, Australien, Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus in fast alle europäischen Länder.

