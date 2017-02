Mit skandinavientrips die Kulturhauptstadt Aarhus entdecken

(fair-NEWS)

Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks trägt 2017 den Titel Kulturhauptstadt und lässt die Herzen aller Kulturliebhaber höher schlagen. Unter dem Motto „Let's Rethink“ will Aarhus seine Besucher mit über 400 Events zum Umdenken und Nachdenken anregen. Für alle, die Kultur hautnah erleben wollen, bietet das Reisebüro skandinavientrips aus Oldenburg im September eine 4-tägige Städtereise an.„Wir haben für diese besondere Reise verschiedene Highlights aus dem Programm ausgewählt. So können Kulturliebhaber die Kulturhauptstadt bequem mit deutschsprachiger Reiseleitung entdecken, ohne selbst das umfangreiche Programm studieren zu müssen“, so Rieke Hobbie, Produktmanagerin bei skandinavientrips.Die Städtereise findet vom 31. August bis 03. September 2017 statt. Mit dem Bus geht es auf nach Aarhus. Im zentral gelegenen Hotel Comwell wartet bereits ein Abendessen. Die nächsten zwei Tage stehen nun ganz im Zeichen der Kultur. Den Auftakt bildet am Freitag eine deutschsprachige Stadtführung. Danach geht es weiter in das bekannte Kunstmuseum ARoS. Die Dach-Installation mit dem berühmten Regenbogenpanorama bietet einen unvergleichlichen Blick über die Stadt. Anschließend haben alle Teilnehmer Zeit, Aarhus auf eigene Faust zu erkunden. Ein Muss ist hier der Besuch der Aarhuser Festwoche, die jährlich Ende August stattfindet. Mit über 1000 Veranstaltungen ist es das größte Kulturevent Skandinaviens. Viele Veranstaltungen der Festwoche können kostenlos besucht werden. Am dritten Tag der Reise rückt die skandinavische Esskultur in den Mittelpunkt, denn ein Besuch des Food-Festivals steht an. Dort können sich alle Mitreisenden kulinarisch verwöhnen lassen und mehr über die nordische Gastronomie erfahren. Das kulinarische Festival findet jährlich an der Aarhus Bucht statt. Den Abschluss der Reise bildet am Samstagabend das Groß-Event Water Music in Randers. Der Industriehafen dient als Kulisse für eine außergewöhnliche Show über Meerjungfrauen und gefährliche Seeungeheuer, spektakulär inszeniert mit bunter Beleuchtung und 3D Projektionen. Am nächsten Tag geht es wieder mit dem Bus zurück nach Deutschland.Die Reise kann im Internet unter www.skandinavientrips.de/kulturhauptstadt-arhus oder telefonisch unter 0441-8000 78 38 gebucht werden.LinksDirektlink: www.skandinavientrips.de/kulturhauptstadt-arhus Homepage: www.skandinavientrips.de



Bildinformation: ARoS Kundstmuseum/Visit Denmark