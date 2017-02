Neue Seekajaktouren mit Birgit Fischer

(fair-NEWS)

27 Mal war sie Weltmeisterin, acht Mal bekam sie Olympisches Gold – Birgit Fischer ist die erfolgreichste deutsche Kanutin aller Zeiten. Und auch nach ihrer Karriere als Spitzensportlerin ist sie dem Wassersport treu geblieben. 2017 begleitet sie wieder zwei Reisen des Seekajak-Spezialisten Club Aktiv aus Oldenburg.„Wann immer ich kann, fahre ich mich mit dem Kajak - mal vor der Haustür, mal in Brandenburg und dieses Jahr wieder mit Club Aktiv auf der Ostsee“, sagt Birgit Fischer, die ihren Paddelstil mittlerweile entschleunigt hat. Ihre Wahl fiel auf zwei Seekajaktouren: die Sonneninsel Bornholm und die Åland-Inseln zwischen Schweden und Finnland gelegen. Zwei Touren, die auch für Einsteiger des Seekajakfahrens geeignet sind. Eine Einweisung zu Beginn durch Birgit Fischer vermittelt den TeilnehmerInnen die Grundlagen des Paddelns.Die kleine Ostseeinsel Bornholm bietet eine abwechlungsreiche Küstenlandschaft. Zu Badestopps laden die langen Sandstrände im Süden Bornholms ein. Auf den ersten Etappen geht es eher gemütlich zu. Auf der Ostseite wird dann die Küste langsam steiler. Für eine Wanderung in das Spaltental Randkløve Skår - eine der ganz großen Natursehenswürdigkeiten auf Bornholm – ist genauso Zeit eingeplant wie für Wanderungen an den imposanten Granitfelsen im Norden der Insel. Der Leuchtturm „Hammeren Fyr“ thront weithin sichtbar über der bizarren Küste. Im Westen paddeln die Teilnehmer weiter an der Steilküste entlang. Hier helfen sicher Tipps der Weltmeisterin weiter, denn die See kann hier unruhiger sein. Zu einem Stopp lädt auch die Burgruine Hammershus ein. Hoch über dem Wasser gelegen, ist sie die größte Burgruine Nordeuropas und wird zu Fuß erkundet.Die Seekajak-Rundtour endet nach neun Tagen wieder im Hauptort der Insel, in Rønne. Von hier aus geht es dann zurück mit der Fähre nach Sassnitz.Das Tausend-Inselreich ÅlandAls zweite Reise hat sich die ehemalige Weltmeisterin und Olympionikin den Schärengarten der Åland-Inseln ausgesucht - ein Paddelparadies. Zwischen Hunderten von Inseln führt die Seekajakreise um die große Hauptinselgruppe herum. Zwischenstopps zum Baden sind ein Muss auf dieser Kajaktour. Wie eine Fango-Packung wirken die sonnenbeheizten Granitfelsen, eine Wohltat, nach der Paddeletappe, sich auf ihnen auszustrecken und zu entspannen.Die Inseln zwischen dem schwedischen und finnischen Festland sind ein Kleinod und eine Welt für sich: Politisch gehören sie zu Finnland, sprachlich dominiert das Schwedische. Sie lagen im Spannungsfeld der ehemaligen Großmächte Schweden und Russland. Davon zeugt die ehemalige Festung Bomarsund, an der die Gruppe entlangpaddelt und in deren Nähe gezeltet wird. Aus dieser kriegerischen Geschichte haben die Åländer gelernt, seit 1856 ist die Inselwelt bereits demilitarisiert.„Es sind diese kleinen Geschichten, die eine Paddelreise auf den Åland-Inseln so interessant machen. Man ist ganz dicht dran an Mensch und Natur,“ so die ehemalige Weltmeisterin Birgit Fischer.Reisetermine mit Birgit FischerBornholm: Sa. 24.06 - So. 02.07.2017 9 Tage Preis: ab 855 EURÅland-Inseln: Sa. 29.07 - Sa. 12.08.2017 15 Tage Preis: ab 1098 EURInternetDirektlink Bornholm: www.club-aktiv.de/seekajak-bornholm Direktlink Åland-Inseln: www.club-aktiv.de/seekajak-aland Homepage: www.club-aktiv.de



Bildinformation: Paddeln vor Schloss Kastelholm/Constanze Bandowski