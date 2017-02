Wenn Reisepässe töten: Export von Identity Documents wie Waffen behandeln

(fair-NEWS)

„Die Ausfuhr von Reisepässen und ID-Technologie sollte nicht weniger streng als der Export von Waffen geregelt werden“, fordert Carsten Mohr, Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC), nachdem bekannt geworden ist, dass die nach 2006 von der deutschen Bundesdruckerei an Venezuela gelieferten Identitätspapiere auch auf Mitglieder der Hisbollah-Miliz ausgestellt wurden.Langzeitrecherchen des US-Senders CNN ergaben, dass Venezuela in der Krisenregion des Nahen Ostens jahrelang Pässe und Visa verkauft hat, unter anderem an Terrorverdächtige und Drogenhändler. Nach Angaben früherer Botschaftsmitarbeiter seien im Irak Pässe für mehreren tausend US-Dollar verkauft worden, mit denen visafrei mehr als 130 Länder bereist werden können, darunter für 90 Tage der gesamte Schengenraum, zu dem auch Deutschland gehört.Die Regierung in Caracas warf dem Sender „Kriegspropaganda“ vor und schaltete letzte Woche den spanischsprachigen CNN-Kanal ab.Schon 2014 gab es Informationen, dass in den vergangenen Jahren mindestens 173 Personen, die aus dem Nahen Osten stammen, von Venezuela mit Papieren ausgestattet worden seien.Mit Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers war gar bekannt geworden, dass die staatliche Bundesdruckerei sich seit 2008 zur Verschleierung ihrer Geschäfte mit Venezuela und Kuba Briefkastenfirmen in dem karibischen Steuerparadies bedient. Whistleblower aus dem Umfeld des einstigen Bundesdruckerei-Auslandsschefs wurden von Wolfgang Schäuble (CDU) und dem beaufsichtigenden Bundesfinanzministerium unerklärterweise über Jahre abgewehrt.„In der gegenwärtigen europäischen Bedrohungslage ist der zweifelhafte deutsche Technologie-Export ein gefährliches Einfalltor, den Schutz der eigenen Bevölkerung zu untergraben“, beklagt der BCC-Südamerika-Experte, der bereits vor mehr als acht Jahren vor der vom Bundesfinanzministerium getragenen Umstellung der Direktbelieferung des venezolanischen Innenministeriums auf den Umweg über Eigentümer-getarnte, sogenannte Offshore-Firmen warnte.Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der Bekämpfung von Terrorismus oder dem Austrocknen von Steueroasen leide, wenn selbst hohe Stellen der Bundesregierung es an Ernsthaftigkeit mangeln ließen.„Wenn Reisepässe töten, muss ihre Ausfuhr wie der Export von Waffen behandelt werden“, fordert der Korruptionsbekämpfer: „Wir wissen seit der CDU-Parteispendenaffäre, dass Wolfgang Schäuble kein Saubermann ist, aber die auch von seinem SPD-Staatssekretär Werner Gatzer betriebene Verdunklung der Vorgänge sollte nach der Bundestagswahl Konsequenzen haben“.Die im April 2016 erfolgte Berufung des für die Überwachung der Bundesdruckerei im Bundesfinanzministerium zuständigen Ministerialdirektors zum Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes sei mit Sicherheit nicht hilfreich, der Aufklärung der von ministerieller Seite totgeschwiegenen Vorfälle zu dienen.



Bildinformation: Ausweisdokumente gelangten in falsche Hände (Foto: C. Mohr)