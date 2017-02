AUF’S HAUS startet Kooperation für Free-Deals mit Möbel Höffner München-Freiham!

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017AUF’S HAUS weiter auf Erfolgskurs! Mit Möbel Höffner als neuen Kooperationspartner erweitert die innovative App ihr wachsendes Angebot. Ab sofort sind über die AUF’S HAUS App gastronomische Free-Deals und weitere exklusive Specials der Münchner Filiale des Möbelkonzerns erhältlich.AUF’S HAUS versteht es, die Social Media-Welt ideal in die Unternehmens- und Kundenbeziehung einzubinden. Die innovative App ist speziell auf Gastonomiebetriebe zugeschnitten: Gäste können in teilnehmenden Locations mit der AUF’S HAUS App Empfehlungen mit ihren Social Media Kontakten teilen und erhalten noch vor Ort z.B. einen Drink o.Ä. for free. Auch der Industriepartner bekommt etwas AUF’S HAUS: Mehr Reichweite! Mehr Fans! Mehr Umsatz! Nach bisherigen Kooperationen mit mehrheitlich gastronomischem Hintergrund erweitert AUF’S HAUS mit der neuen Kooperation mit dem Möbel-Konzern Höffner seinen Kundenstamm um eine neue zielgruppenrelevante Branche.Innovativ, unkompliziert, kundenorientiert – das ist die Idee hinter der AUF’S HAUS App. Um diese Idee zu nutzen, wird das Empfehlungsmarketing der Filiale München Freiham um das Angebot von AUF’S HAUS ergänzt. Vordergründig dient die Kooperation der Kommunikation des gastronomischen Angebots des Möbelhauses. So erhalten Kunden über die AUF’S HAUS App zu jedem Mittagsgericht einen Softdrink 0,3l „for free“. Mit dem exklusiven Schnitzel Deal gibt es für AUF’S HAUS Nutzer jedes Schnitzel für nur 4,40€ statt der üblichen 8,90€.Nicht nur gastronomische Deals warten auf die App-User! Auch größere gemeinsame Specials und Sonderaktionen sind innerhalb der Kooperation mit Möbel Höffner geplant. Zum Valentinstag verteilte Höffner in seiner Münchner Filiale an jedes Pärchen ein Milka-Herz AUF’S HAUS. Auch beim großen Fest des Möbelhauses zum Faschings-Samstag wird AUF’S HAUS mit Promotionaktionen und weiteren Free-Deals in der App Vorort sein. Geplant ist zudem auch ein AUF’S HAUS Ladys Day im März, bei dem an jede Kundin ein attraktives Special im Möbelhaus verteilt wird.AUF’S HAUS freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Möbel Höffner und viele spannende neue Free-Deals für seine App-Anwender.Weitere Informationen unter: www.aufs-haus.de