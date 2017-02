Bauen.wiewir entwickelt ersten Hauskonfigurator!

(fair-NEWS)

Roth – Der Hausbau 4.0. hat mit bauen.wiewir begonnen. Für alle Hausinteressenten, denen Qualität besonders wichtig ist, bietet bauen.wiewir mit seinem eigens entwickelten Online-Konfigurationstool eine smarte Alternative zur klassischen Hausplanung.Inspiriert von der steigenden Digitalisierung liegt der Fokus bei bauen.wiewir auf dem 3D-Konfigurationstool, das eine komplett neue Erfahrung in der Hausplanung ermöglicht. Ziel ist es mit vorgeplanten Grundrissen und einer Onlinekonfiguration die Wünsche der Hausinteressenten möglichst genau abzubilden. Dafür wurde ein für die Branche, komplett neues Tool entwickelt - der erste Hauskonfigurator auf dem Hausbaumarkt.Seit dem 17. Februar 2017 können Hausinteressenten unter dem Link www.wie-wir.de/konfigurator/ anhand verschiedener Haustypen ihr Wunschhaus online konfigurieren. Ein großer Vorteil der vordefinierten Haustypen ist die reduzierte Lieferzeit, die für den Bauherrn einen schnelleren Einzug in sein Traumhaus bedeutet.Bei jedem Konfigurationsschritt sind stets ein angepasstes 3D Hausmodell sowie der entsprechende Hauspreis zu sehen. So kann der Kunde beispielsweise zwischen verschiedenen Dachformen, sowie diversen Haustüren und Fassadendesigns wählen.Jede Entscheidung kann in dem 3D Hausmodell von allen Seiten betrachtet werden und auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Nach acht Konfigurationsschritten hat der Kunde sein Haus fertig konfiguriert und kann seinen Entwurf online speichern.Auf Wunsch tritt bauen.wiewir anschließend mit dem Kunden in Kontakt und bespricht die weitere Vorgehensweise. Jedes Wunschhaus wird im LUXHAUS Werk in Georgensgmünd gemäß den gewohnt hohen Qualitätsmaßstäben produziert.Weitere Informationen können unter presse@wie-wir.de eingeholt werden.Pressekontakt: Elena Kelava; E-Mail: elena@wie-wir.de.



Bildinformation: Der Bauen.wiewir 3D Fertighauskonfigurator!