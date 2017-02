Hotel Stadtpalais in Köln mit neuem Entertainmentangebot – Mittendrin statt nur dabei

(fair-NEWS)

(hob) Mit einem neuen Angebot möchte das Kölner Vier-Sterne-Hotel Stadtpalais das Thema Entertainment völlig neu interpretieren. Auf vier knackig scharfen Displays in „Bio’s Bar“ sorgt atmosphere4K mit hochauflösenden Musik-, Ambient- und Moodfilme für allerbeste Unterhaltung. Zur Präsentation dieses neuen Angebots schaute auch Namensgeber Alfred Biolek vorbei und war von der neuen Technik sichtlich angetan. Demnächst werden die Barbesucher exklusiv auch filmische Schätze, Fotos und TV-Devotionalien aus dem persönlichen Fundus des beliebten Fernsehstars sehen können.In „Bio’s Bar“ sorgt unter anderem die Kölner Band „Lo:La“ für Augen- und Ohrenschmaus auf höchstem Niveau. Denn Sängerin Melanie Heizmann und ihre drei Bandkollegen sorgen für absolute Gänsehautstimmung. Nach ihrem Auftritt möchte man sich am liebsten ein Autogramm von ihnen holen. Doch das ist leider nicht möglich, denn der wunderbar jazzige Sound kommt aus der Konserve: Auf vier jeweils 40 Zoll großen HD Programm-Displays erlebt man als Barbesucher ein atemberaubendes 4K-Entertainment vom Feinsten in einer Qualität, die einem Live-Auftritt gleichkommt.Im vergangenen Jahr ist Rainer Siewert während einer Veranstaltung auf das Entertainmentsystem atmosphere4K aufmerksam geworden. „Genau das richtige Unterhaltungsangebot für uns“, dachte sich der Direktor des Hotel Stadtpalais in Köln. „Unser Angebot richtet sich vor allem an unsere Hausgäste, die sich in der besonders stimmungsvollen Atmosphäre unserer ‚Bio’s Bar’ stilvoll unterhalten lassen möchten.“Einen weiteren wichtigen Grund für die Anschaffung sieht Siewert in der nachhaltigen Kundenbindung: „Im Laufe des Abends steigern sich die Umsätze an der Bar. Denn die Gäste verweilen nicht nur länger, sondern die bestellten Getränke werden auch immer hochwertiger.“ Das kann auch Barkeeper Tobias bestätigen: „Die meisten Gäste lassen ihren harten Arbeitstag mit einem Bier ausklingen. Wenn dann die Musik von Tom Gaebel oder John Lee Hooker unaufdringlich echte Liveatmosphäre versprüht, bestellen die Gäste auch gerne hochwertige Getränke.“Natürlich ließ es sich TV-Legende Alfred Biolek nicht nehmen, das neue Entertainmentangebot in „seiner“ Bar persönlich in Augenschein zu nehmen. Vor sieben Jahren stand er Pate für „Bio’s Bar“. Mit Bildern aus seinen zahlreichen Shows, persönlichen Widmungen unvergessener Stars und etlichen Fernsehpreisen wurde aus der Bar quasi ein öffentliches Wohnzimmer von Alfred Biolek. Demnächst sollen die Lebensstationen des Grandseigneurs der deutschen Fernsehunterhaltung über die riesigen Displays flimmern. „Das freut mich sehr. Ich bin begeistert“, verriet Alfred Biolek bei seinem Besuch. „Das ist der Ritterschlag für ‚Bio’s Bar’. Ich bin gespannt, wie es wird. Und dann werde ich zur Uraufführung wieder hier sein und einen der leckeren Cocktails an der Bar trinken.“Seit sieben Jahren pflegt Rainer Siewert ein freundschaftliches Verhältnis zu Alfred Biolek: „Ich bin mir sicher, dass unsere Bar durch dieses zusätzliche Angebot noch weiter aufgewertet wird. Eine Hommage an das lange Fernsehleben unseres Namenspatrons.“



Bildinformation: Rainer Siewert (r.) mit Alfred Biolek und Barkeeper Tobias in „Bio’s Bar“