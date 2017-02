Extralange Skisaison im Aostatal

(fair-NEWS)

Passionierte Skifahrer werden ihrer Leidenschaft im Aostatal auch in diesem Jahr wieder besonders lange frönen können, schließlich haben die internationalen Skigebiete La Thuile und Breuil-Cervinia wie immer bis in die Frühlingsmonate hinein Saison. Doch nicht nur das: In beiden wird das reine Fahrvergnügen auch noch durch Extraveranstaltungen gesteigert. Während das Gebiet Breuil-Cervinia Valtournenche am Samstag, den 08. April 2017, mit dem Event „Reine Blanche“ zum Gruppenrennen mit Verkleidung einlädt, werden die Renn-Teilnehmer auf La Thuiles Piste Villette/Standard am Freitag, den 14. April 2017, mit einem Osterei belohnt. Beide Veranstaltungen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit.Die hochgelegene Piste Nr. 1 im Skigebiet Cime Bianche in der Valtournenche ist die längste in der Umgebung und trägt daher ganz zu Recht den Beinamen weiße Königin – Reine Blanche. Am Samstag, den 08. April 2017, wird hier das gleichnamige Amateurrennen ausgetragen, an dem Gruppen von 3 bis 10 Personen (Familien, Freunde, Groß und Klein) teilnehmen können. Wer möchte, saust die Strecke vom Colle Inferiore auf 2.900 m bis zum Plan de la Glaea auf 1.570 m verkleidet hinab, was für beide Parteien, Teilnehmer und Zuschauer, natürlich ein besonders großer Spaß ist. Am Ziel angekommen wird im Festzelt PalaReine für das leibliche Wohl gesorgt, bevor zum Abschluss die Siegerehrung stattfindet.Nach dem weißen Königin-Rennen Reine Blanche können sich Wintersportler übrigens noch bis zum 01. Mai 2017 auf den Pisten von Breuil-Cervinia Valtournenche austoben. Grund für die extrem langen Öffnungszeiten sind die atemberaubenden Höhen des Gebiets. Und fährt man mit der Kabinenbahn von Cervinia (über 2000 m) auf das 3480 m hoch gelegene Gletscherfeld Plateau Rosa, trifft man tatsächlich selbst im Sommer noch auf Skifahrer! Besonders attraktiv ist Breuil-Cervinia aber auch dank der nahtlosen Verbindung nach Zermatt auf der Schweizer Seite des Matterhorns. Ganz schnell verwandeln sich so die 150 italienischen Pistenkilometer in ganze 350 km Pistenlänge!Das internationale Skigebiet La Thuile ist wiederum mit dem französischen La Rosière verbunden – hier dreht sich alles um den Kleinen Sankt Bernhard zwischen Rutor-Gletscher und Mont Blanc. 160 km Pisten mit sämtlichen Schwierigkeitsgraden und 38 Liftanlagen stehen für das Skivergnügen bereit. Besonders spektakulär nimmt sich die legendäre Piste Franco Berthod aus, die mit einem Gefälle von 73% selbst für Könner eine Herausforderung darstellt. Darüber hinaus kommen in La Thuile natürlich auch Snowboard- und Bordercross-Fans sowie Freeride-, Heliski- und Snowkite-Anhänger voll und ganz auf ihre Kosten. Und für die kleinen Schneefreunde stehen spezielle Kinder-Skiparks zur Verfügung.Besonders familienfreundlich geht es dann auch bei der Gara dell’Uovo di Pasqua, also beim traditionellen Osterei-Skirennen am Freitag, den 14. April 2017, zu. Es gibt zwei Durchläufe – einen für die 4- bis 12-Jährigen und einen für Jugendliche und Erwachsene. Die drei Sieger des zweiten Durchlaufs werden mit einem Pokal ausgezeichnet, alle anderen können sich an ihrer Osterei-Belohnung gütlich tun. Nach der Gara dell’Uovo di Pasqua ist La Thuile noch bis zum 18. April 2017 für Skifahrer geöffnet, danach geht es in die Sommerpause. Doch nicht für alle – Mountainbiker und Enduro-Fahrer erhalten zwei warme Monate lang die Möglichkeit, das Gebiet nach allen Regeln der Kunst auszukosten.Viele weitere Informationen rund um den aktuellen Veranstaltungskalender der Valle d’Aosta, um die Winter- und Frühlingsfreuden, Übernachtungsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und spezielle Angebote sind auf dem offiziellen Portal der norditalischen Region, www.lovevda.it , zu finden.



Bildinformation: Schneepark im Skigebiet Col de Joux © Marco Spataro