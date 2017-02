Rezepte nach Saison - Kochbuch: Vier Jahreszeiten Low Carb

(fair-NEWS)

Ein Low Carb Kochbuch, das saisonale und kohlenhydratarme Rezepte beinhaltet, ist auf dem Büchermarkt erschienen. Die Low Carb Autorin Beuke hat sich mit saisonalem Gemüse beschäftigt und je nach Jahreszeit dazu passende kohlenhydratarme Rezepte entwickelt.Jeder Verbraucher sollte wissen, dass bestimmte Gemüsesorten nicht immer zur jeder Jahreszeit verfügbar sind. Die Supermärkte vermitteln den Konsumenten aber einen ganz anderen Eindruck, denn in ihren Regalen liegen Gemüsesorten, die sehr weite Wege zurückgelegt haben. Kochen mit saisonalem Gemüse schont die Umwelt und den Geldbeutel. Mit dem neuen Kochbuch „Vier Jahreszeiten Low Carb“ sind immer passende Rezepte für das Frühjahr, den Sommer, den Herbst oder für die Winterzeit, schnell zur Hand.Kleine Kunde zum Ernährungsprinzip „Low Carb“: Eine „kohlenhydratarme Ernährung“ vermindert die Ausschüttung des Insulins und hält somit den Blutzuckerspiegel konstant. Nicht nur für Diabetiker, auch für Menschen mit Verdauungsschwierigkeiten eine wichtige Erkenntnis in Sachen gesunde Ernährung. Es gibt viele verschiedene Verdauungsprobleme, wie etwa Sodbrennen, Völlegefühl, Bauchkrämpfe, Blähungen bis hin zu täglichen Durchfällen. Die meisten basieren auf einer falschen Ernährungsweise, die auf kohlenhydratreiche Kost zurückzuführen ist. Nun bedeutet Low Carb nicht auf Kohlenhydrate völlig zu verzichten, sondern steht vielmehr für eine verminderte Aufnahme von Kohlenhydraten.Vier Jahreszeiten Low CarbAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN: 978-3-7412-9709-04,99 EuroAuch als eBook ISBN 9783743121751 für 3,49 Euro erhältlich.Kurzbeschreibung: Dieses Kochbuch beinhaltet kohlenhydratarme Rezepte, passend zur jeder Jahreszeit. Die Low Carb Ernährung macht satt, aber nicht dick, weil sie für eine verminderte Ausschüttung des Insulins sorgt und somit den Blutzuckerspiegel konstant hält. Die Befürchtung bei der Low Carb Ernährung eine Mangelerscheinung zu bekommen, wird durch die Aufnahme von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen durch folgende Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, frischem Gemüse, bestimmte Obstsorten, Milchprodukte ohne Zuckerzusätze und Nüsse widerlegt. Essen nach dem Low Carb Prinzip, deckt den täglichen Bedarf an vielen wichtigen Mineralstoffen. Eine richtige Zusammenstellung bestimmter Lebensmittel versorgt den Körper mit den notwendigen Kraftstoffen. Mittlerweile raten viele Ernährungsmediziner sich nach dem kohlenhydratarmen Prinzip zu ernähren.© 2017 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Vier Jahreszeiten Low Carb