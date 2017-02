So gestaltet man ein einladendes Büro

(fair-NEWS)

Ein gut gestaltetes Büro hinterlässt bei Kunden und Mitarbeitern einen guten Eindruck. Unternehmen sollten versuchen eine Umgebung zu erzeugen, die zur Firmenkultur passt. Die meisten Unternehmen sind nur auf Funktionalität und Produktivität aus. Arbeitsplätze mit warmer und einladender Atmosphäre werden von den meisten Mitarbeitern bevorzugt und haben einen großen Einfluss auf ihre Arbeit (soho.ca, 5 STEPS TO ENSURE YOUR OFFICE MAKES A GOOD IMPRESSION, n.d). Auch Besucher und (baldige) Kunden bekommen einen positiven Eindruck, wenn das Büro einladend und gemütlich wirkt. Ein Büroschrank, die Wandfarbe und Beleuchtung sind die Punkte, auf die in erster Linie bei der Gestaltung der Arbeitsplätze geachtet werden sollte. Im Folgenden finden Sie ein paar Tipps zur Gestaltung eines freundlichen Arbeitsumfelds:Leuchtende FarbenFarben können die Stimmung und das Verhalten von Menschen beeinflussen. Daher sollten Unternehmen auf Farben setzen, die eine lebendige Umgebung erzeugen. Ein Farbspritzer kann bereits durch Lampenschirme, ein Sofa oder andere Accessoires die Monotonie von Arbeitsplätzen durchbrechen. Der Einfluss von Farben auf Mitarbeiter ist beachtlich, z.b. sagt man von Blau, dass es beruhigend wirkt, Gelb oder Grün stehen für Positivität (officedesigns.com, 4 WAYS AN OFFICE SPACE MAKEOVER CAN SAVE MONEY, 2015).Für Ordnung sorgenEin ungeordneter Arbeitsplatz kann die Konzentration stören und hinterlässt bei Kunden keinen guten Eindruck. Mitarbeiter sollten dazu angehalten werden Sachen, wie Papier, übrig gebliebenes Essen, Bürogegenstände usw. sofort wegzuräumen. Wichtige Papiere, die offen herumliegen, können viel Schaden verursachen. Ein Schrank für Ordner ist hier ein großes Plus, da man die Dokumente sortieren , einheften und darin weglegen kann.BeleuchtungBüroräume sollten immer gut beleuchtet sein, damit sich die Mitarbeiter nicht abgeschlagen und schläfrig fühlen. Schlechte Bürobeleuchtung kann die Augen der Mitarbeiter stark belasten. Büroräume mit zu wenig Licht können den Kunden ein ungutes Gefühl vermitteln. Bodenlampen, Tischlampen fluoreszierende Lampen usw., sorgen in Gemeinschaftsbereichen und Ecken für Helligkeit und Dynamik. Mit Hilfe dieser Tipps können Unternehmen eine warme und einladende Atmosphäre erzeugen.Ein Büro Stahlschrank, Stehlampen, bunte Sofas usw. können online gefunden werden. Ein Händler, der viele dieser Möbel anbietet ist AJ Produkte. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.