Frankfurt am Main, 23. Februar 2017 – Im „Home of Business Travel by ITB & VDR“ treffen sich Travel Manager aus der ganzen Welt vom 8. bis zum 10. März auf der ITB in Berlin. Mit einem eigenen Counter ist zum fünften Mal der Geschäftsreisespezialist DERPART Travel Service (DTS) am Gemeinschaftsstand in Halle 7.1 A, Stand 100, vertreten – mit dem DTS Schwerpunkt auf Travel Risk Management (TRM). Denn: Als einziger Anbieter am Markt stellt DTS dafür ein Rund-um-Sorglos-Paket speziell für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein modular anwendbares Produkt-Portfolio, das je nach Bedarf als Gesamtpaket oder in Einzelleistungen eingesetzt werden kann.„Neben einem hohen Automatisierungsgrad und der unerlässlichen Kosteneffizienz bei Geschäftsreisebuchungen, stellt ein funktionierendes Travel Risk Management für Unternehmen ein unabdingbares Tool dar“, so Andreas Neumann, zuständiger DERPART Geschäftsführer. „Um unsere DTS Kunden optimal informieren zu können, werden wir zudem einen TRM-Experten zu Gast haben, der während der ITB für eine neutrale Beratung zur Verfügung steht.“Auf der Messe werden darüber hinaus Gutscheine für eine kostenlose TRM-Beratung verteilt. Entsprechende Termine können im Nachgang zur ITB mit dem betreuenden DTS Büro abgestimmt werden. Ein Experte erarbeitet dann mit dem interessierten Unternehmen eine individuelle Bedarfs-Analyse und mit der eigens dafür entwickelten Score-Card eine Strategie für den Ernstfall.Die DERPART Zentrale unterstützt die ITB-Aktivitäten seiner DTS Büros außerdem mit individualisierbaren Einladungsschreiben und Gutscheinen für Fachbesucher-Tagestickets.Weitere Informationen unter: www.DTS24.de



Bildinformation: ITB 2017: DERPART Travel Service im „Home of Business Travel“