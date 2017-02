(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 23. Februar 2017. Betsy, so heißt das neue Craft Beer, das speziell für Cathay Pacific Airways hergestellt wurde und nun den Fluggästen in rund 35.000 Fuß Höhe serviert wird. Der Name Betsy stammt vom allerersten Flugzeug, einer Douglas DC-3, die zwischen 1940 und 1950 Passagiere an ihr Reiseziel brachte.Es ist kein Geheimnis, dass der Kabinendruck und die Flughöhe die Gaumen der Fluggäste beeinflussen und so wurde das neue Bier mit Hilfe einer Kombination aus Wissenschaft und traditionellen Braumethoden hergestellt. In Zusammenarbeit mit Hong Kong Beer Co wurden Zutaten aus Hong Kong und Großbritannien verwendet und einer speziellen Karbonisierung unterzogen, um sowohl in der Luft als auch am Boden zu schmecken.Die Verwendung der "Dragon Eye" Frucht ist das besondere Geschmacksmerkmal des Getränks. Die speziellen aromatischen Eigenschaften machen das Bier unverwechselbar. Darüber hinaus wurde dem Bier ein kleiner Teil Honig aus den New Territories, nördlich von Hong Kong, zugesetzt.Die Verwendung von “Fuggle“, der bekanntesten englischen Hopfensorte, die jedes Ale veredelt, gibt auch dem Betsy Beer seinen erdigen und vollmundigen Geschmack.In den Genuss des neuen Betsy Beers kommen First und Business Class Fluggäste, die zwischen dem 1. März und dem 30. April 2017 auf der Strecke Hong Kong und Großbritannien - Heathrow, Gatwick und Manchester – unterwegs sind.Das Betsy Beer wird außerdem in den Lounges der Airline in Hong Kong und Heathrow sowie in ausgewählten Swire-eigenen Restaurants in Hong Kong ausgeschenkt, darunter Mr & Mrs Fox, Café Gray Deluxe, Plat du Jour, Public, Sugar (Bar.Deck.Lounge) und The Continental. Darüber hinaus kann das Bier auch online über Deli Delight www.deli-delight.com im März und April gekauft werden.



Bildinformation: Cathay Pacific präsentiert Betsy Beer - das weltweit erste Craft-Flaschenbier über den Wolken