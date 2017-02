Verbessertes Otis CompassPlus bietet mehr Designoptionen

(fair-NEWS)

Berlin, 23. Februar 2017 – Die CompassPlus-Zielwahlsteuerung des weltweit größten Aufzugs- und Fahrtreppenherstellers Otis wurde weiter verbessert und kann noch vor Modernisierung von Aufzugsanlagen installiert werden – ungeachtet vorhandener Beförderungstechniken und bestehender Sicherheitssysteme. Für Eigentümer, Architekten und Nutzer bietet die intuitive Zielwahlsteuerung neue, individuell konfigurierbare Designoptionen sowie eine Vielzahl von Vorteilen wie eine effizientere und schnellere Fahrgastbeförderung.Die Benutzerschnittstelle der CompassPlus-Zielwahlsteuerung, Touchscreens und Touchpads, wurde neu gestaltet, um ein stilvolles, intuitives System zu schaffen. Die Benutzeroberflächen können durch neue Farb- und Vorrichtungsoptionen an die architektonischen Gegebenheiten und Designbedürfnisse individuell angepasst werden.Das CompassPlus-System verfügt über die patentierte SmartGrouping-Technologie von Otis, die Fahrgäste mit gleichen Zieletagen gruppiert und somit die Haltestellen pro Fahrt reduziert. Die Anzahl der Zwischenstopps werden dadurch deutlich verringert und Warteschlangen vor den Aufzugsanlagen verhindert. Durch CompassPlus erfolgt die Fahrgastbeförderung 50 Prozent schneller als mit herkömmlichen Beförderungssystemen.Durch das Zielwahlsteuerungssystems kann außerdem der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden, denn alle Aufzüge, die nicht genutzt werden, werden in einen Standby-Modus versetzt. Otis kann mit der Programmsuite OtisPlan+ für jeden Gebäudetyp spezifische Verbesserungsszenarien simulieren.„Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir erkannt, dass Bedarf nach maßgefertigten Zielwahlsteuerungssystemen besonders in der Anfangsphase von Modernisierungen besteht“, kommentiert Robin Fiala, Vice President, New Equipment Marketing & Strategic Planning, Otis. „Installationen von CompassPlus in verschiedenen Modernisierungsprojekten weltweit haben gezeigt, dass sich Fahrgäste rasch an das neue Design gewöhnen. Durch die verbesserte Förderleistung bemerken Fahrgäste nicht, wenn Fahrkörbe kurzzeitig für das Upgrade außer Betrieb genommen werden.“Otis hat die CompassPlus-Zielwahlsteuerung bereits in mehr als 250 Städten in insgesamt 55 Ländern installiert. Gebäudesicherheitssysteme wie die der Otis Schwesterfirmen Chubb, Lenel und Edwards sowie von anderen führenden Anbietern werden von CompassPlus unterstützt. Dadurch entsteht als weiterer Vorteil, dass der Zugang zu einzelnen Stockwerken auf entsprechend berechtigte Mieter und Besucher begrenzt werden kann.Video über CompassPlus unter: https://www.youtube.com/watch?v=s4QS40DZQ-8&feature=youtu.be