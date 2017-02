PUSSANGA Sommercocktail 2017: „Red Boa“ - eine Explosion an den Geschmacksknospen

(fair-NEWS)

Dieser Cocktail entführt in den blühenden und mystischen Dschungel Perus. Ein Gefühl von Mystik und Abenteuer. Und ein unvergleichlicher Geschmack: fruchtig, bitter und scharf zugleich. Pussanga Red Boa ist genau das richtige für einen Frühlings- oder Sommertag, im Café, in der Rooftop-Bar oder zuhause auf dem Balkon.Pussanga ist eine der faszinierendsten und eigenwilligsten Spirituosen der jüngeren Zeit. Seit drei Jahren auf dem Markt, gibt es viel Liebhaber, die „diese Explosion an den Geschmacksknospen“ zu schätzen wissen.Die Pussanga -Gründerin und Naturstoff-Chemikerin Petra Spamer-Riether hatte vor vielen Jahren in Peru die sogenannten Pussanga-Pflanzen entdeckt. Sie werden dort auch als Parfüm verwendet. Pussanga ist der indianische Name und heißt übersetzt aphrodisierende Pflanze.„Pussanga Red Boa ist ein fruchtiger Sommerdrink, extravagant , sehr verführerisch und einfach herzustellen“, meint Barchef Angelo Martinelli der neuen, angesagten Roof –Top Bar des Radisson Blue Hotels in Mannheim.Pussanga wird aus sehr hochwertigen Pflanzen, Kräutern und Gewürzen dieser Welt in kompletter Handarbeit hergestellt. Darunter in großen Mengen die sehr teure Bourbon-Vanille aus Madagaskar und Kardamom aus Guatemala. Dazu kommen Chilischoten und Ingwerwurzeln, reiner Granatapfel und die Pussanga Pflanzen aus Südamerika. All das zusammen ergibt einen unvergleichlichen Geschmack und Duft.Produziert wird die edle Spirituose, die schon mehrere internationale Preise und Medaillen gewonnen hat, in einer kleinen Manufaktur im Spessart. Jeder Arbeitschritt geschieht in Handarbeit. Jede Flasche ist ein Unikat.Rezeptur Pussanga Red Boa:3 cl Pussanga, ca. 16 cl Grapefruit Limonade, 1 cl Limettensaft, GrapefruitzestePussanga in ein Longdrink Glas mit Eiswürfeln geben. Limettensaft dazu und mit Grapefruit-Limonade auffüllen. Mit einer unbehandelten Grapefruit bestäuben und dekorieren.



