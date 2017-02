Belvita Leading Wellnesshotels – Ein unvergesslicher Urlaub in den Bergen

(fair-NEWS)

Der nachhaltige Wellnessurlaub SüdtirolZu den Belvita Leading Wellnesshotels gehören ausschließlich 4-Sterne-Superior und 5-Sterne-Hotels in ruhiger, naturnaher Lage mit einer Topausstattung in allen Bereichen. Das Gesamtpaket aus erstklassigen Leistungen und bestem Service lockt sowohl Romantiker und Gourmets, als auch Sportfreunde und abenteuerlustige Familien in die Südtiroler Bergwelt. In den modern und gemütlich eingerichteten Zimmern der Hotels soll sich jedermann wohlfühlen. Doch trotz der luxuriösen Ausstattung übernehmen die Belvita Hotels soziale Verantwortung und achten auf natürliche Ressourcen. Der sparsame Umgang mit Energie und Wasser, ein nachhaltiger Wareneinkauf und die Verwendung von umweltfreundlichen Produkten ist Teil der Belvita Philosophie.Wellness und Gesundheit im Luxushotel SüdtirolBelvita Hotels, die mit dem Gütesiegel „Premium Spa“ ausgezeichnet sind, stehen für Wellness und Wohlbefinden. Doch in den erstklassigen Wellnesshotels wird nicht nur Entspannung großgeschrieben. Auch die Gesundheit der Gäste liegt den Belvita Hotels sehr am Herzen. So bedienen sie sich am Traditionsreichtum des Landes und verwenden bei ihren Behandlungen regionale und hochwertige Naturprodukte. Ausgewählte Verwöhnprogramme wie wohltuende Heubäder, belebende Massagen und traditionelle Kräutersaunen sorgen für ganzheitliche Entspannung und lassen Gäste ihren Alltagsstress vergessen. Auch bei der Vitale Cuisine, der traditionellen Küche des Hotels, kommen Gäste in den Genuss von frischen heimischen und saisonalen Produkten von höchster Qualität.Faszinierende Bergabenteuer in den Hotels SüdtirolIn den „Belvita Mountain Active“ Hotels erleben Besucher einen außergewöhnlichen Aktivurlaub. Saftig grüne Wiesen im Sommer und zauberhaft, verschneite Winterlandschaften im Winter sorgen für Naturerlebnisse der Extraklasse. Die unverwechselbare Silhouette der Berge und der strahlend blaue Himmel locken sowohl Wanderer als auch Kletterer und Biker in die faszinierende Bergwelt. Doch auch Skifahrer, Langläufer und Schneeschuhwanderer toben sich an kühleren Tagen in der schneebedeckten Landschaft aus. Bei der Sportart Ihrer Wahl unterstützen die Belvita Hotels ihre Gäste natürlich mit einem kostenlosen Verleih der Ausrüstung.Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: https://www.belvita.it/wellnesshotel