Spaß und Wellness im Urlaub in Schenna

Ein abwechslungsreicher Familienurlaub im Hotel SchennaZu dem Schenna Resort gehören drei Hotels, die alle auf andere Zielgruppen ausgerichtet sind und so jedem Gast den individuellen Traumurlaub in Südtirol bieten. Familien, Singles und Paare finden hier den richtigen Ort, um zu entspannen und eine abwechslungsreiche Zeit in Südtirol zu erleben. Mit einer aufregenden Erlebnis- und Wasserwelt mit Rutsche und eigenem Kinderbecken lockt das Hotel Schwefelbad vor allem Familien in das Meraner Land. Märchenwanderungen und Ausflügen in den Klettergarten gehören zu dem abwechslungsreichen Kinderprogramm des Hotels. Das Hotel Rosengarten heißt Gästen ab 14 Jahren, die sich auf einen aktiven, aber auch entspannten Urlaub freuen, herzlich willkommen. Paare und Verliebte bevorzugen das Hotel Mittelplatt, da sie hier gemeinsam Ruhe und Entspannung finden können.Einzigartige Natur- und Kulturschätze in der Meran UmgebungDas Schenna Resort liegt in der Nähe der Kurstadt Meran und ist der ideale Ort für einen Stadturlaub. Unzählige Sehenswürdigkeiten wie das im Jugendstil erbaute Kurhaus, die prächtigen Gärten vom Schloss Trauttmansdorff oder die mittelalterlichen Laubensgassen erwarten kulturbegeisterte Urlauber hier. Das Meraner Land lädt Besucher außerdem zu herrlichen Ausflügen und Wanderungen ein und bietet tolle Möglichkeiten zum Radfahren und Mountainbiken. Im Winter warten auf die Gäste des Schenna Resorts fünf Skigebiete rund um Meran, auf denen sich Skiläufer und Snowboarder voll und ganz austoben können. Auch Langlaufen und Schneeschuhwandern sind beliebte Freizeitaktivitäten, um die einzigartige Natur Südtirols zu erkunden.Wohltuende Erlebnisse im Wellnesshotel SchennaDem Schenna Resort ist es sehr wichtig, dass Gäste gut erholt aus ihrem Urlaub zurückkehren. Hochwertige Produkte und die Professionalität der Spa-, Beauty- und Energetik-Experten beweisen, dass das Hotel viel Wert auf das Wohlbefinden der Gäste legt. Finnische Saunen, Dampfbäder und belebende Massagen sorgen für einen entspannten Erholungsurlaub in Südtirol. Außerdem können Gäste des Hotels im Schenna Resort auch eine ganz neue Art der Entspannung kennen lernen. Mehrmals wöchentlich bietet es Yoga- und Mediationskurse an, die zusätzlich die Achtsamkeit und Konzentration fördern.Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: www.schennaresort.com