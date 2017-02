Virtual Forge erhält Europäisches Patent auf neuen Data Leak Prevention-Ansatz (DLP)

(fair-NEWS) München/Heidelberg, 23.02.2017 ---- Das Europäische Patentamt hat Virtual Forge das Patent auf ein neuartiges Verfahren für Data Leak Prevention (DLP) in SAP-Systemen erteilt. Das neue Verfahren, welches auf der Sicherheitssoftware CodeProfiler for ABAP von Virtual Forge basiert, identifiziert die Abflusskanäle sensibler Daten bereits im ABAB-Quellcode.



Die so genannte statische DLP-Analyse von Virtual Forge setzt damit zeitlich deutlich früher an als andere Methoden, die SAP-Datenabflüsse erst an den möglichen Austrittspunkten aus dem Unternehmensnetzwerk überwachen. Proaktiv werden die Stellen im ABAP-Quellcode aufgespürt, die Angreifer aus Betrugsabsicht oder Mitarbeiter aus Versehen nutzen könnten, um sensible Daten aus den SAP-Systemen herauszuholen. Im Ergebnis erhalten die Kunden einen Prüfbericht mit den identifizierten Schwachstellen im SAP-Quellcode sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur Beseitigung.



„SAP-Anwendungen geraten immer mehr in den Fokus von Hackern, was die Wahrscheinlichkeit von Angriffen erhöht“, heißt es in der Patentschrift des Europäischen Patentamts in München (EPA). „Das DLP-Verfahren von Virtual Forge folgt einem innovativen Ansatz, der für die Sicherheitsanalysen von Geschäftsanwendungen einen einzigartigen Mehrwert bietet.“ Und Dr. Markus Schumacher, Geschäftsführer von Virtual Forge, fügt hinzu: „Die Erteilung des Europäischen Patents zeigt, wie innovativ unser DLP-Ansatz für die SAP-Sicherheit ist. Es schützt einen wichtigen Baustein unseres Angebots und stärkt damit unsere Marktposition.“