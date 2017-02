Pressemitteilung von LKR RLP SW

LKR-Europaabgeordneter Bernd Kölmel hält Rede in Nohfelden zur inneren Sicherheit und persönlichen Freiheit der Bürger

(fair-NEWS) Derzeit bewegt die Bürger kaum ein Thema so stark wie die Innere Sicherheit.



Um über Auswirkungen und mögliche Lösungen zu sprechen, lädt der Europaabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberal-Konservativen Reformer LKR, Bernd Kölmel, Sie



herzlich zu seiner Veranstaltung mit dem Thema



“Innere Sicherheit stärken! – Sicherheitspolitik europaweit sinnvoll gestalten”



ein. Insbesondere wird er auf die Themen Sicherheitspolitik, Waffenrecht und Asylpolitik eingehen.



Der Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde findet statt am



Freitag, den 24.02.2017, ab 19 Uhr,



in Victor`s Seehotel Weingärtner,



Bostalstraße 12,



in 66625 Nohfelden-Bosen



Bildinformation: Der Europaabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberal-Konservativen Reformer LKR, Bernd Kölmel, lädt Sie herzlich zu seinem Vortrag ein

Die Liberal Konservative Reformer (LKR) ist eine von europäischen politischen Parteien. Sie ist bundesweit mit 16 Landesverbänden und zahlreichen Regional- und Kreisverbänden vertreten. Bundesvorsitzender ist der 45 Jahre alte Unternehmer und Volljurist Christian Kott aus Bremen. Dr. Bernd Lucke ist der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017.

Im September 2015 wurde der Landesverband Rheinland-Pfalz gegründet und im September 2016 die Landesliste für die Bundestagswahl 2017 aufgestellt. Spitzenkandidat ist der Saarburger Maschinenbauingenieur Prof. Dr. Uwe Zimmermann.

Im Dezember 2016 wurde der Regionalverband LKR RLP Südwest gegründet.

Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 210 (PS) für die Bundestagswahl 2017 ist der Zweibrücker Familienvater Sergej Weber.

Im Europäischen Parlament in Brüssel sind fünf Abgeordnete für die Partei aktiv, in der Bremer Bürgerschaft drei Abgeordnete; in Rheinland-Pfalz hat die Partei 11 Mandate in den kommunalen Gremien, im Saarland drei Mandate, in Hessen vier Mandate, in Baden-Württemberg sieben Mandate, in Niedersachsen 18 Mandate und in NRW und Bayern weitere Mandate.

