Viele Menschen nutzen die Möglichkeit, über BoD (Books on Demand) sich den Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Egal ob Kochbuch, Poesie, Lyrik, Abenteuer oder Kinderbuch, BoD hat, sie alle.Diese Zahlen sprechen für sich.BoD ist seit über 15 Jahren erfahrener Partner für Autoren und Verlage und Anlaufstelle für das Publizieren von E-Books und Büchern ab einem Exemplar. Unsere Kunden profitieren vom weltweit größten Vertriebsnetz, das sowohl sämtliche Onlinekanäle als auch den stationären Buchhandel beinhaltet, und von professioneller Hilfestellung und Beratung rund um ihre Buchprojekte.35.000 AutorenWir sind stolz auf einen so umfangreichen Autorenstamm, denn gemeinsam schaffen wir eine Bandbreite von über 65.000 vielseitigen und interessanten Büchern, die das Angebot im Markt bereichert.28 Millionen gedruckte BücherSeit der Gründung im Jahre 2001 drucken wir Bücher, für die eine Bestellung bereits vorliegt. Online-Shops wie Amazon, eBook.de und Spiegel.de oder stationäre Buchhandlungen wie Thalia, Hugendubel oder Mayersche bestellen BoD-Bücher entweder über den Buchgroßhandel oder direkt bei uns.2.000 VerlageGroß, mittel oder klein: Diese Unterscheidung ist für uns nicht relevant. Unser Angebot für Verlage kann individuell gestaltet werden. Genau dadurch gewinnen wir immer mehr Verlage wie Springer, Suhrkamp oder De Gruyter für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Über 45.000 E-Books90% der BoD-Autoren entscheiden sich heute, ihr Buch auch als E-Book zu publizieren und tragen damit zum kontinuierlichen Wachstum unseres E-Book-Bestands bei. Auch Verlage nutzen das Angebot immer häufiger, denn das Buch im E-Book-Format setzt bedeutende Akzente im Markt.Quelle https://www.bod.de/ueber-bod/das-unternehmen.htmlGeschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Taschenbuch: 80 SeitenISBN-10: 3735790720ISBN-13: 978-3735790729Die Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Taschenbuch: 116 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3844815996ISBN-13: 978-3844815993Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Taschenbuch: 128 SeitenISBN-10: 3743152622ISBN-13: 978-3743152625Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlöse kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstütz krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.Taschenbuch: 192 SeitenISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Taschenbuch: 100 SeitenISBN-10: 3735792154ISBN-13: 978-3735792150Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Taschenbuch: 116 SeitenISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Die Bücher sind auch als E-Book erhältlich!Alle Infos unter:http://christineerdic.jimdo.com/https://brittasbuecher.jimdo.com/



