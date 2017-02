Lasershows beim „Miss Universe 2017“-Wettbewerb in Manila, Philippinen, Aftershow

(fair-NEWS)

Der „Miss Universe"-Wettbewerb wird bereits seit 1952 durchgeführt. Dieser Schönheitswettbewerb wurde von Pacific Mills, einem US-amerikanischen Textilunternehmen, als Konkurrenz zur „Miss World" gegründet.Nachdem Yolande Betbeze sich nach ihrer Kür zur „Miss America" 1951 aus Gründen der Züchtigkeit weigerte, im Badeanzug für Fotografen zu posieren, rief der Bademodenhersteller Catalina, zum Konzern Pacific Mills gehörend, daraufhin als einer der Hauptsponsoren, neben der Wahl zur „Miss USA" auch den Wettbewerb zur „Miss Universe" ins Leben, bei dem die schönste Frau der Welt ermittelt werden sollte.Bis 1959 fand dieser Wettbewerb in Kalifornien statt, dann von 1959 - 1971 in Miami Beach, Florida. Heutzutage wechselt der Veranstaltungsort jährlich von Land zu Land, je nachdem woher die Siegerin kommt.Dieses Jahr fand dieses Schönheitsspektakel in der „Mall of Asia Arena" in Manila auf den Philippinen statt.Krönte im letzten Jahr der Moderator Steve Harvey in Las Vegas versehentlich die falsche Frau zur Miss Universe, ging dieses Jahr alles glatt. Die Schönste der Schönen heißt Iris Mittenaere und kommt aus Frankreich, wo sie amtierende "Miss Frankreich" ist. Die Krone überreichte die Vorjahressiegerin Pia Wurtzbach.Platz 2 belegt Raquel Pelissier, „Miss Haiti", auf Platz 3 hat es Andrea Tovar geschafft, die „Miss Kolumbien".Die gigantische Aftershow-Party anlässlich des „Miss Universe"-Wettbewerbes fand im angesagten Cove Manila im Okada in Manila statt, das neueste Milliarden-Dollar teure Hotel- und Casino-Resort auf den Philippinen. Es ist das dritte Casino-Resort, welches nun in Entertainment City eröffnet wurde. Entertainment City ist ein glitzernder Strip auf Manila Bay, welches von den Philippinen als Herausforderung zu Las Vegas erbaut wurde.Um dem Glamour bei der Wahl zur „Miss Universe" mehr als gerecht zu werden, wurde von den Organisatoren auch technisch viel Detailtreue bewiesen. Namhaftes Lichtequipment bestehend aus unzähligen Moving Heads und Sound vom Feinsten begleiteten den Zauber dieses Wettbewerbes. Auch die Lasershow-Performance bei der anschließenden Party anlässlich der Wahl zur „Miss Universe" war exklusiv gebucht. Extra aus Deutschland bestellt wurden hierfür mehrere LPS-Bax und Spike Lasershowsysteme, jeweils in RGB (multicolor), vom deutschen Hersteller LPS-Lasersysteme.



Bildinformation: Photo: Cove Manila, Okada, Manila, Philippinen