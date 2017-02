Rundum sorglos im Valentinerhof vita vital Hotel

(fair-NEWS)

Das 4 Sterne Seiser Alm HotelDas Hotel Valentinerhof bietet seinen Gästen einen herrlichen Urlaub in den Dolomiten. Das Haus befindet sich im idyllischen Bergdorf Seis am Schlern. Inmitten des UNESCO Weltnaturerbes – den Dolomiten – lässt sich die geballte Naturschönheit mit all ihren Facetten genießen. Ausgiebige Wanderungen und Skiausflüge sind hier ein Muss. Auch kulturell haben Seis und Kastelruth eine ganze Bandbreite zu bieten. Prächtige Schlösser, Kirchen oder Ruinen befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind einen Besuch wert. Auch die Künstlerstadt Klausen ist nur einen Katzensprung entfernt und beeindruckte nicht umsonst schon Albrecht Dürer mit ihrer wunderschönen Altstadt.Moderne Atmosphäre im Hotel in KastelruthGeschmack wird in jeder Hinsicht im Valentinerhof großgeschrieben. So können sich Gäste in diesem Haus auf ganzer Linie wohlfühlen. Neben dem zuvorkommenden und freundlichen Personal liegt dies auch an den wunderschönen Zimmern, dem hervorragenden Restaurant sowie dem weitläufigen Wellnessbereich. Aktuell finden im Valentinerhof umfassende Umbauarbeiten statt, um das Hotel immer noch weiter zu perfektionieren. Ab Mai können sich Besucher unter Anderem dann auf ein noch schöneres Panorama freuen und die wunderschöne Umgebung auch im Haus noch mehr genießen. Es werden moderne Akzente gesetzt, bei denen die familiäre Atmosphäre des Hauses trotzdem beibehalten wird.Hotel Seiseralm – Wohlbefinden in PerfektionEine besondere Perle ist der Wellnessbereich des Hotels. Professionelle Anwendungen und Massagen, verschiedene Saunen und Pools sowie das atemberaubende Panorama, welches auch hier genossen werden kann, machen die vita-vital-Welt zu etwas ganz Besonderem. Hier lässt es sich einfach mal entspannen und Kraft tanken.