Gesundes Essen liefern lassen mit Meyer Menü

(fair-NEWS)

Meyer Menü - Der hochwertige MenüserviceGesundes Essen von einem Lieferdienst klingt irgendwie als wäre es ausgeschlossen, denn wir alle denken bei Lieferdienst immer an Fast Food. Doch Meyer Menü setzt vor allem auf Eines – gesundes Essen, schonend zubereitet. Meyer Menü liefert leckere Mittagsmenüs in die Kita, in die Schule, in das Büro oder in Ihr zu Hause. Jeden Tag wird frisch gekocht und pünktlich und verzehrfertig überall hin geliefert. Das Qualitätsversprechen auf 5 Säulen garantiert Ihnen freundliche und kompetente Mitarbeiter, Produkte aus kontrollierter Herkunft, Erfahrung aus langjähriger Zusammenarbeit mit den Kunden, schonende Herstellung des täglich frisch gekochten Essens und eine moderne PKW-Flotte die mit speziellen Warmhalteöfen ausgestattet ist.Essen Lieferdienst auch als Business-CateringQualität, Frische, beste Zutaten und Kreativität beinhaltet das Konzept für besondere Anlässe. Essen Lieferdienst als Business-Catering versorgt die Unternehmen mit einem reichhaltigen Frühstück, Mittagsmenü, bis hin zum Snack mit einer gesunden abwechslungsreichen Speisenauswahl. Der Veranstaltungsservice von Meyer Menü bei Seminaren, Messen, Jubiläen, bis hin zum Abiball oder Familienfesten wird durch das Eventteam betreut. Unterstützung bei der Realisierung Ihrer Wünsche finden Sie bei der Planung und der Durchsetzung ebenfalls durch das Eventteam. Auch hier bleiben keine Wünsche offen. Es wird Ihnen von Fingerfood, bis hin zu Live-Kochshows, Buffet, Candy Bar, Location-Suche, Equipment oder Künstler mit Rat und Tat Unterstützung geboten.Essen auf Rädern mit UnternehmenshistorieDie Geschichte der Firma Meyer Menü könnte mittlerweile ein Buch befüllen. Die Unternehmenshistorie von Meyer Menü beginnt schon im Jahr 1963 mit der Übernahme der Fleischerei Groll durch Dieter Meyer. Aus einem vorhandenen Imbissbetrieb wurde der Grundstein für die Idee des Essen auf Rädern gelegt.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.meyer-menue.de/