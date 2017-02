WK Wertkontor: Soft Skills sind essenzieller Bestandteil des erfolgreichen Verkaufs

(fair-NEWS)

Der Direktvertrieb ist der Gegenentwurf zum anonymen Verkaufsprozedere via Internet. Im persönlichen Verkaufsgespräch gilt es, den Kunden auch persönlich zu überzeugen. Unternehmen wie WK Wertkontor legen deshalb besonderen Wert auf die Soft Skills ihrer Mitarbeiter. Deren Wichtigkeit hat nun auch das Start-up Magazin „Gründerszene“ in einer Untersuchung erforscht.Das Star-Up Magazin Gründerszene hat in einer angehenden Analyse fünf Merkmale herausgearbeitet die einen guten Vertriebsmitarbeiter ausmachen. Besonders auffällig dabei: Das Fachwissen über die jeweiligen Produkte ist nur einer von mehreren wichtigen Erfolgsfaktoren. Stattdessen entscheiden, gemäß den Erkenntnissen des Magazins, vor allem die Soft Skills darüber, ob jemand für den Direktvertrieb geeignet ist oder nicht. Auch WK Wertkontor misst der charakterlichen und persönlichen Eignung eines Mitarbeiters für eine Vertriebstätigkeit große Bedeutung bei. Denn diese ist maßgeblich dafür, ob jemand seinen Beruf mit Spaß und Leidenschaft ausführt und daraus resultierend gute Verkaufsergebnisse erzielt.Die fünf wichtigsten Soft Skills für einen erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter sind gemäß den Erkenntnissen von Gründerszene:• Disziplin und Ausdauer – denn bis es zu einem Verkauf kommt, ist eine gewisse Vorarbeit nötig. Hier sind, gemäß den Auskünften von WK Wertkontor, Disziplin und Ausdauer maßgeblich für den Verkaufserfolg.• Mit Absagen umgehen können – der Arbeitsalltags eines Vertriebsmitarbeiters beinhaltet in der Regel eine deutlich höhere Rate an Absagen als an Zusagen. Hier gilt es, die Flinte nicht ins Korn zu werfen und beharrlich sein Ziel weiterzuverfolgen.• Sympathie punktet – ob der Kunde sein Gegenüber sympathisch findet, bestimmt wesentlich darüber, ob es auch tatsächlich zu einem Verkauf kommt. Ein sympathisches und offenes Auftreten ist aus diesem Grund ein Muss für eine Vertriebstätigkeit bei WK Wertkontor.• Einfühlsam und überzeugend – WK Wertkontor vertreibt Kunstgegenstände und Faksimiles. Gerade bei zeitlosen und luxuriösen Produkten erwarten Kunden eine überzeugende aber sensible persönliche Beratung.• Authentizität – Authentizität ist gleichzusetzen mit Qualität und eine der wichtigsten Säulen im Verkaufserfolg jedes Unternehmens.Mit der Erfüllung dieser fünf Faktoren für einen erfolgreichen Direktvertrieb sieht WK Wertkontor sich auch die Zukunft gut aufgestellt, um weiter auf persönlicher Ebene zu überzeugen, anstatt dem Online-Handel den Vorzug zu geben.Weitere Informationen gibt es unter www.wk-wertkontor.de



Bildinformation: WK Wertkontor GmbH