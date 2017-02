Schlank, schlanker - Superslim

(fair-NEWS)

Sierra Madre, USA, im Februar 2017 – Kreative Minimalisten, die neben ihrem neuen MacBook Pro auch nützliche Helfer wie Ladegerät, Smartphone, Portemonnaie und Schlüssel sicher transportieren wollen, finden in der neuen Superslim, black-tan von booq einen stilvollen Begleiter. Die elegante Designertasche ist wie eine Macbook-Hülle geschnitten, bietet jedoch auch Platz für Accessoires. Sie ist in zwei Formaten erhältlich: Superslim 15 umhüllt ein MacBook Pro mit Touch Bar im 15 Zoll-Format bzw. ein entsprechend großes Notebook, Superslim 13 ist der perfekte Partner für das neue 13 Zoll große MacBook Pro mit oder ohne Touch Bar. Sie passt aber auch einem MacBook Air oder iPad Pro im 12,9 Zoll-Format.„Die Superslim, black tan haben wir für alle entwickelt, denen eine normale MacBook-Hülle zu wenig und eine großformatige Tasche zu viel ist“, sagt Thorsten Trotzenberg, Gründer und Inhaber von booq. „Wie immer haben wir hier das Feedback unserer Kunden sorgfältig ausgewertet. Der Wunsch nach einer sehr leichten und schmalen Transportlösung, in der sich neben dem MacBook oder Notebook auch das wichtigste Zubehör verstauen lässt, stand weit oben auf der Liste.“Wie alle Taschen von booq wurde auch die neue Superslim bis ins kleinste Detail genau durchdacht. Damit alles übersichtlich bleibt, hat das Reißverschlussfach weitere Unterteilungen, in der sich auch kleine Alltagshelfer wie Portemonnaie, Notizbuch oder Stifte ordentlich unterbringen lassen. Das neue MacBook Pro wird sicher im extra gepolsterten Fach transportiert. Kratzer haben keine Chance: Eine Schutzlippe im Innern des Laptopfachs schützt vor Schäden durch den Reißverschluss. An Innen- und Außenseite ist jeweils ein weiteres Fach, hier bleiben Zeitschriften oder das Tablet schnell erreichbar. Besonders praktisch ist auch der Schlüsselanhänger, der kompatibel mit anderen Taschen und Rucksäcken von booq ist. Die leichte Superslim ist aus einem wasserabweisenden, sehr robusten Stoff gefertigt, der zudem sehr leicht ist. Der gepolsterte Schultergurt bietet hohen Tragekomfort, kann aber auch komplett abgenommen werden, wenn die Tasche nur an den bequemen Griffen getragen werden soll.Wie alle Taschen und Rucksäcke von booq ist auch die Superslim mit einer Terralinq-Seriennummer versehen. Einmal registriert kann diese dabei helfen, die Tasche im Verlustfall wiederzufinden.Neben der Superslim bietet booq auch eine Auswahl an klassischen Hüllen und Cases für die neuen MacBook Pro-Modelle.Preise und VerfügbarkeitDie Superslim 13 und 15, black-tan gibt es im booq Onlineshop für jeweils 60 Euro inklusive MwSt.Weitere Informationen und ein Produktvideo zur Superslim sind unter folgendem Link zu finden: