Individuelle Föderung hilft – nicht nur bei Demenz

Gernsbach im Februar 2017 - „Das kann ich lesen!“, freut sich Frau S. Vor ihr liegt ein Blatt mit einem Liedtext in Kurrentschrift. Die 89 jährige Dame aus Baden-Baden hat diese alte Schrift, die kaum mehr jemand lesen kann, noch in der Schule gelernt.Frau S. Wird rund um die Uhr zu Hause betreut. Sie wurde zunehmend vergesslich und auch ihre schmerzenden Gelenke machten ihr den Alltag immer schwerer. Die beiden Töchter leben mit ihren Familien in Münster und in Dortmund. Für sie ist es unmöglich, die Mutter selbst zu versorgen. Ein Pflegeheim, das machte Frau S. unmissverständlich klar, wollte sie auf keinen Fall.Über das Internet fand die ältere Tochter eine Lösung. Ein 24 Stunden Betreuungsdienst übernimmt nun die häusliche Betreuung der Mutter. Die einheimischen Betreuungskräfte tun all das, was auch Angehörige tun würden. Sie helfen jederzeit immer dort, wo Frau S. überfordert ist: bei der Morgentoilette, beim Ankleiden und Auskleiden, sie reichen an, was Frau S. braucht, sie richten die Mahlzeiten, führen den Haushalt und nehmen sich viel Zeit für Frau S.Der Betreuungsdienst Elkine-Seniorenbetreuung legt besonderen Wert auf eine liebevolle und persönliche Betreuung seiner Kunden.„Das gilt nicht nur für Menschen mit Demenz“, sagt Elke Hanak, Inhaberin von Elkine-Seniorenbetreuung. „Jeder ältere Mensch braucht Förderung und Anregung. Das ist eine der Hauptaufgaben unserer Betreuungskräfte.Dazu hat der bundesweit tätige Dienst Elkine-Seniorenbetreuung sehr viel Material gesammelt und zusammengestellt. „ Wir haben Dutzende von Spielen, Sprachförderungsübungen, Gedächtnisübungen, Liederbücher mit Volksmusik und Schlagern aus der Zeit, in der unsere Kunden jung waren“, sagt Elke Hanak. Bei den Materialien sind auch die Texte in Sütterlin- und Kurrentschrift, über die sich Frau S. so sehr freut.Die liebevolle Betreuung und intensive Förderung tut Frau S. offensichtlich gut. „Unsere Mutter lebt regelrecht auf, seit sie von Elkine-Seniorenbetreuung betreut wird“, stellt ihre älteste Tochter mit Erleichterung fest. „Wir hatten schon Angst, dass sie vielleicht doch ins Pflegeheim muss. Aber jetzt geht es ihr wieder prima, dank der ganzheitlichen Versorgung von Elkine-Seniorenbetreuung. Jedes Mal, wenn wir zu Besuch kommen, hat sie wieder kleine Fortschritte gemacht.“Weitere Informationen bei:Elkine-SeniorenbetreuungKirchstraße 1b, 76593 GernsbachTelefon +49 (0) 7224 6492696, täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr, auch an Sonn- und FeiertagenTelefax +49 (0) 7224 6492760E-Mail info@elkine.deInternet: www.elkine-seniorenbetreuung.de



Bildinformation: Elkine-Seniorenbetreuung - Mehr Zeit fürs Leben ©Elena_Ray-Fotolia.com