Nächster Halt: Hotel Bad Gastein

(fair-NEWS)

Vorzüge des Hotels Bad GasteinBad Gastein ist ein wunderschöner Kur- und Wintersportort im Gasteinertal in Österreich. Das MONDI-HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue ist dort ansässig und das aus gutem Grund. Die Anzahl der möglichen Aktivitäten ist fast unbegrenzt. Im Sommer bereitet das Wandern in den Bergen große Freude. Auch Golf, Tennis, Paragleiten, Klettern, Bogenschießen oder Mountainbiken sind nur einige von vielen Sportarten, die in Bad Gastein ausgelebt werden können. Im Winter hingegen wird der Schnee genutzt und Ski gefahren oder Schneeschuhwandern ausprobiert. Ein besonderer Höhepunkt für die komplette Familie ist die Rodelbahn Bellevue Alm, welche fast 2,5 km lang ist und sich oberhalb des Hotels befindet. Erleben Sie Aufregendes und schaffen Erinnerungen für die Ewigkeit.Erholung im Hotel Bad GasteinGästen, die sich entspannen möchten, empfehlen wir, die Wellness- und Spa-Angebote zu nutzen. Das lichtdurchflutete Hallenbad lädt zum Schwimmen ein, der Whirlpool mit Pilzwasserfall zum Verweilen. Des Weiteren stehen eine finnische Sauna, eine niedrig temperierte Bio-Sauna, sowie ein Dampfbad zur Verfügung. Anschließend können Sie im Ruheraum Ihre Seele baumeln lassen und Ihre Kräfte regenerieren. Im Sommer warten im Außenbereich Komfort-Liegen auf Sie, damit Sie die Sonnenstrahlen zu 100% genießen können.Bad Gasteiner Köstlichkeiten oder Urlaub in OberstaufenDie Bellevue Alm würde Sie gerne als Gäste begrüßen. Dort können Sie sich mit leckeren Köstlichkeiten verwöhnen lassen und Glücksgefühle erleben. Das Restaurant Zeitgeist lädt zur kulinarischen Reise durch das letzte Jahrhundert ein. Zuvor müssen Sie sich jedoch entscheiden, ob Sie in einem unserer modernen Zimmer, Appartements oder Suiten wohnen möchten. Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, die Ausstattung ist erstklassig und der Ausblick ebenso. Freuen Sie sich auf ein Hotel, das von Natur umgeben ist und nicht nur in ihr, sondern auch mit ihr lebt. Besuchen Sie gerne auch unser Hotel in Oberstaufen oder das Hotel am Grundlsee.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mondiholiday.de/