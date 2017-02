Frühlingsgefühle in Schenna Südtirol

(fair-NEWS)

Den Frühling begrüßen im 4 Sterne Hotel SüdtirolWo lässt sich der Frühling besser genießen, als umgeben von farbenfrohen und zartduftenden Blumen? Baumgartner’s Blumenhotel in Schenna ist ein gastfreundliches Haus, das sich die Schönheit der Blume zum Motto gemacht hat und die Blütenpracht mit kreativen und stilvollen Elementen in das Ambiente einbringt. Nicht nur die Dekoration im Haus setzt dieses Motto um. Ein Highlight des Hotels ist der gepflegte Blumengarten, den Sie auch von der Panoramaterrasse aus mit einem schmackhaften Cappuccino bewundern können. Die Einrichtung ist atmosphärisch und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Und wenn Sie Lust haben, können Sie die Wirkung von Blumen auch in einer Wellnessbehandlung genießen.Aktion und Wellness – Urlaub SchennaSchenna bietet mit 300 Sonnentagen im Jahr perfekte Voraussetzungen um den Urlaub aktiv an der frischen Luft zu genießen. Die Möglichkeiten dafür sind vielseitig und begeistern Groß und Klein: Wandern, Mountainbiken, Bergsteigen, Paragleiten oder vielleicht auch einfach mal ein erholsamer Tag auf der Alm. Wer jedoch zwischendurch mal einen Tag Auszeit möchte und Körper und Geist in einer wohltuenden Atmosphäre in Einklang bringen möchte, für den wäre vielleicht ein Besuch in der Therme Meran das Richtige. Aber auch direkt in Schenna gibt es genügend Möglichkeiten zu entspannen. Die Wasserwelten und Saunalandschaft des Blumenhotels oder die luxuriösen Wellnessbehandlungen lassen keine Wünsche übrig. Schalten Sie ab und genießen Sie die Verwöhnzeit.Kulinarischer Hochgenuss im Schenna HotelEntspannen heißt abschalten, genießen und schlemmen. In dem hauseigenen Gourmetrestaurant ist dies gar kein Problem. Raffinierte Gerichte aus frischen Zutaten mit dem gewissen Extra. Rund um die Uhr werden Sie hier mit liebevoll angerichteten Speisen verwöhnt, von gesundem Frühstück über süße Sünden bis hin zu herzhaften Köstlichkeiten ist hier für ihr Wohl gesorgt. Die Besonderheit, in dieser Küche werden auch die Aromen bestimmter Blumen genutzt um exquisite Gaumenfreuden zu erschaffen. Da kann man doch mal die eine oder andere Spezialität des Hauses probieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.blumenhotel.it