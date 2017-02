Sportlicher Frühling im Defereggental

(fair-NEWS)

Der Berg ruft – Aktivitäten in OsttirolDie Tiroler Landschaft steckt voller Überraschungen. Kaum eine Region bietet so vielseitige Möglichkeiten um seinen Urlaub aktiv zu gestalten. Egal, ob man noch den letzten Schnee auf den Pisten nutzen oder schon die ersten Sonnenstrahlen in dem prächtigen Grün der Wiesen genießen möchte, Gelegenheiten gibt es hier genug. Neben den zahlreichen Wanderwegen überzeugen auch die Mountainbikerouten und Bergsteigerstrecken. Aber natürlich kann man sich auch neben den Bergen vielseitig begeistern, bspw. für die beliebten Ausflugsziele in der Region oder andere Sportmöglichkeiten, wie Golf- oder Tennisplätze.Das Sporthotel ÖsterreichDer Jesacherhof im Defereggental bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihren Urlaub sportlich zu gestalten. Ohne Frage, die tiroler Natur bietet schon so einige Extras, die sportlichen Ehrgeiz wecken und fordern. Aber auch die klassischen Sportarten wie Golf und Tennis werden in diesem Hotel hoch angesehen und werden Ihnen mit exklusivem Service angeboten. Die hauseigene Tennishalle ermöglicht im Winter wie im Sommer optimale Spielvoraussetzungen. Sie können die Plätze nach Belieben buchen und hier Ihrem Training nachgehen oder zur Entspannung ein paar Bälle spielen. Wenn Sie möchten wird Ihnen dafür auch ein Trainer zur Seite gestellt.Auch das Golferherz kommt hier auf seine Kosten. Auf dem neu angelegten Golfplatz im Defereggental werden Ihnen garantierte Anschlagzeiten und besondere Golfangebote geboten.Gaumenfreuden im Jakobistub’n – Wellnesshotel TirolGenuss wird in diesem Hause groß geschrieben. Täglich zaubert der Küchenchef exquisite Speisen und verzaubert die Gäste mit Genussmomenten der besonderen Art. Dabei wird stets Wert auf hochwertige und regionale Zutaten gelegt, die frisch und schonend zubereitet werden. Das tägliche Highlight ist das abendliche Gänge Menü, bei dem Sie zwischen drei Hauptgerichten wählen können. Auf Wunsch bekommen Sie dazu eine fachliche Weinempfehlung.Weitere Informationen finden Sie unter: www.jesacherhof.at