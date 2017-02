Den Frühling begrüßen – Die Schlossgärten Meran

(fair-NEWS)

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff – Kunst und KulturDer botanische Park in Meran ist schon weit über die Grenzen Südtirols bekannt. Der Komplex lockt mit seinem Blütenmeer, seiner kunstvollen Gestaltung und einem vielseitigen Kulturprogramm. Es gibt vier Gartenlandschaften, die sich insgesamt über 12 Hektar erstrecken. Der mediterrane Sonnengarten ist dabei ein besonderer Teil. Dieser befindet sich am Südhang des Geländes und begeistert mit Spazierwegen durch Zwergsträucher und immergrüne Gehölze. Hieran grenzt der nördlichste Olivenhain Italiens, der sogar ein 700-jähriges Exemplar zu bieten hat. Zur Blütezeit im Sommer ist die gesamte Fläche mit Sonnenblumen übersät. Hier wachsen natürlich auch die für die Mittelmeerregion typischen Pflanzen wie Zypressen und Pinien, darüber hinaus aber auch Kulturpflanzen, wie bspw. der Granatapfelbaum. Neben diesen wundervollen Natureindrücken begeistert die Gartenlandschaft aber auch mit viel Unterhaltung, Spiel und Spaß. Gerade zu dieser Jahreszeit in denen es überall zu sprießen beginnt und die ersten Sonnenstrahlen locken, lohnt sich ein Besuch in den Schlossgärten.Geschichte auf Schloss Trauttmansdorff – Touriseum und Sissi SchlossDas Touriseum ist das Landesmuseum für Tourismus in Südtirol. Diese Geschichtsaufbereitung findet seit 2003 in den Räumlichkeiten auf Schloss Trauttmansdorff statt. Thema der Ausstellung sind 200 Jahre alpine Tourismusgeschichte. Dabei ist jedoch nicht nur die Vergangenheit von Bedeutung, auch die Gegenwart des Meraner Tourismus wird aufbereitet.Die Darstellungen einzelner Aspekte sind praktisch und zum Miterleben ausgelegt. Mechanische Theater, Töne, Filme, detailgetreue Modelle und andere Visualisierungen gestalten den Rundgang interessant und lassen den Ausflug keinesfalls zur langweiligen Textarbeit werden.Ein weiteres geschichtliches Highlight des Schlosses sind die Aufenthalte der Kaiserin Sissi im 19. Jahrhundert. Diese Besuche sorgten maßgeblich für den Ruhm des Kurortes Meran.Events auf dem Schloss - Meran VeranstaltungenDie Gärten von Schloss Trauttmansdorff bieten geeignete Locations für Veranstaltungen jeglicher Art. Zahlreiche Konzerte und Events finden hier statt und sorgen dafür, dass die Schlossgärten alljährlich einen großen Teil des Meraner Veranstaltungskalenders einnehmen. In den Sommermonaten sind die sonntäglichen Brunchs oder entspannten Sommerabende auf der Terrasse beliebte Termine. Das Veranstaltungsangebot ist sehr abwechslungsreich, es gibt sowohl jährlich wiederkehrende Events als auch einmalige Veranstaltungen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.trauttmansdorff.it