Frühlingserwachen in den Bergen – Schenna

Urlaub in entspannter Atmosphäre - Ferienwohnung SchennaSchenna, das idyllische Fleckchen liegt direkt auf einem Sonnenhügel, oberhalb des schönen Kurortes Meran. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Panoramablick über die malerische Landschaft mit ihren prächtigen Farben und charmanten Gebäuden. Die Region ist vielseitig, landschaftlich sowie touristisch. Neben den faszinierenden Berggipfeln des Ifinger oder Hirzer gibt es auch zahlreiche Attraktionen zu bestaunen. Wenn die Tage jetzt wieder länger werden und die Sonne an die frische Luft lockt, gibt es auch für Sportbegeisterte die eine oder andere Herausforderung. Die Umgebung ist nahezu perfekt für einen aktiven Urlaub der besonderen Art.Eine herzliche und umweltfreundliche Unterkunft - Klimaresidence MittendorfDie gastfreundliche Pension existiert bereits seit 1969 im Herzen der Ortschaft Schenna. Mit viel Engagement und Herzblut begeisterten die Wirte Herr und Frau Unterthurner zur damaligen Zeit ihre Gäste und gewannen so neue Südtirolliebhaber und Freunde. Im Winter 2009 kam dann die Modernisierung der Häuser. Die Gebäude wurden komplett umgebaut und die Anlage wurde erweitert. Dabei lag der Fokus auf einer energietechnischen Sanierung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Moderne, stilvoll eingerichtete Appartements. Die Zimmer strahlen durch die Naturholzelemente eine besondere Gemütlichkeit aus.Auf geht’s in die Natur - Schenna FerienwohnungErstmal angekommen in den Südtiroler Alpen treibt es die meisten zunächst einmal in die Berge. Die frische, klare Bergluft, der Blick hinab in die Täler, das hat schon einen gewissen Reiz. Doch wie kann man die Berglandschaft am besten erleben? Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten und es wird für jeden etwas dabei sein. Aktuell liegt auf den Gletschern rund um Meran sogar noch Schnee, einer rasanten Abfahrt auf Skiern steht demnach nichts im Wege. Wer sich allerdings schon auf die warme Jahreszeit freut, kann sich auch auf die zahlreichen Wanderwege begeben und die sonnigen Tage im Meraner Land genießen. Des Weiteren sind auch das Bergsteigen und Paragleiten aufregende Aktivitäten, die schöne Aussichten offenbaren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.mittendorf.schenna.com