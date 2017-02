Spektakuläres Kunstprojekt vereint Stil, Fantasie und Erotik

(fair-NEWS)

Jeder Mensch möchte zwischendurch einmal träumen und das Schöne genießen. „Luxury Majestic Decade“ – kurz LMD – bietet dafür ausreichend Gelegenheit: Ein niveauvolles Liebesmärchen für Erwachsene, wunderschöne erotische Ölgemälde und handbemalte Kleidungsstücke hat Ramona Olsen-Nielsen zu einem einzigartigen Kunstwerk vereint.„Die märchenhaften LMD-Kreationen sollen den Menschen etwas Magie in ihren Alltag bringen“, sagt die Initiatorin des Projektes. „LMD entstand mit der Intention, Einzigartiges, Märchenhaftes und Fantasievolles in Verbindung mit niveauvoller Erotik für Erwachsene zu schaffen.“Begonnen hat alles im malerischen Bern, wo Ramona Olsen-Nielsen den Drang verspürte, ihre kreativen Impulse in die Tat umzusetzen. Über die Jahre versammelte sich ein ausgesuchter Kreis von Künstlern, die sich gegenseitig inspirieren und die verschiedenen Ideen der Autorin illustrativ und malerisch umsetzen. Es entstand ein umfangreiches Gesamtwerk, das immer noch wächst.Abtauchen in eine fantasievolle, erotische WeltIm Mittelpunkt des Kunstprojektes steht das Liebesmärchen für Erwachsene „Cupid from the Potatofield“. Es erzählt die Geschichte der schönen Lavigna und ihrer großen Liebe Pierre sowie vieler zauberhafter Fantasywesen. Dabei geht es um große Leidenschaft, glutvolle Begierde, drastische Szenen, magische Rituale, echte Freundschaft und vor allem eines: die wahre Liebe. Das Buch ist bei amazon als Kindle-Version erhältlich.Noch beeindruckender ist allerdings die gedruckte Version, die bald in kleiner Auflage erscheinen soll. Denn das Buch ist illustriert mit 180 stilvollen erotischen Grafiken in strahlender Farbenvielfalt. Von den 50 schönsten dieser fantasievollen und künstlerisch hochwertigen Zeichnungen hat Ramona Olsen-Nielsen Ölgemälde anfertigen lassen. Diese befinden sich in Privatbesitz und werden auf Vernissagen ausgestellt.Außerdem wurden pro Motiv 999 limitierte Replikate in hoher Qualität hergestellt. Die Kunstdrucke in einer Größe von 2 Meter x 1,50 Meter stellt die Autorin ausgesuchten Räumlichkeiten wie Hotels und Nobelclubs zu Ausstellungszwecken zur Verfügung. Dazu passend gibt es handgefertigte Unikatrahmen, denn die Kunstprojekt-Initiatorin legt Wert auf Exklusivität und Schönheit. „Jeder Interessierte kann so ein Replikat über meine Website erwerben“, erklärt sie. „Die leuchtenden lebendigen Farben und schwungvollen Pinselstriche bringen Leben in jeden Raum und regen die Fantasie an“, fügt sie begeistert hinzu.Eine weitere kreative Idee hat Ramona Olsen-Nieseln mit handbemalten Kleidungsstücken umgesetzt. „Das sind alles einzigartige Unikate. Dabei wird jedes Teil ganz nach Kundenwunsch hergestellt.“ Ob handbemalte Lederjacke, T-Shirt oder romantisches Kleid – jedes Kleidungsstück wurde mit viel Liebe und künstlerischer Hand gefertigt. „Meine Mode hebt das Besondere jeder Trägerin hervor – die innere und äußere Schönheit, die jede Frau besitzt.“Wer sich auf der Website www.luxurymajesticdecade.com umschaut, wird sich eine Zeit lang verlieren in der fantasievollen und erotischen Welt der Autorin – eben ein wenig Magie in seinen Alltag holen.



Bildinformation: Ramona Maria Olsen- Nielsen Initiatorin/ Autorin