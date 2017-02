NAB 2017: Sonnet zeigt ultraschnelle Thunderbolt 3-Lösungen für kreative Profis

(fair-NEWS)

Irvine, Kalifornien, im Februar 2017 – Wie können Audio-, Video- und Broadcastprofis am besten von hochleistungsfähiger neuer Computertechnologie profitieren? Auf der NAB zeigt Sonnet Technologies eine Vielzahl an Lösungen, mit denen Medienschaffende ihre Workflows optimieren können. So können mit den PCIe-Erweiterungssystemen aus der bewährten Echo Express Familie leistungsstarke PCIe-Karten jetzt auch an Computern mit Thunderbolt 3-Port eingesetzt werden. Die neue eGFX Breakaway Box für bandbreitenintensive Grafikapplikationen ermöglicht die Anbindung einer leistungsstarken Grafikkarte (GPU) oder einer anderen PCIe-Karte an ein eGFX-kompatibles Notebook. Mit dualen Kartenlesern aus der neuen SF3-Serie wie dem CFast 2.0 können zwei Karten mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s ausgelesen werden. 10 Gigabit Ethernet (10GbE) Adapter für Thunderbolt 3 Twin 10G und Twin 10G SFP+ sorgen für eine so leistungsstarke wie kostengünstige Netzwerkverbindung.„Die diesjährige NAB steht für uns unter dem Motto der maximalen Leistung – speziell bezüglich einer hohen Bandbreite und ultraschneller Datenübertragung, die in der Media- und Postproduktion gefordert sind“, sagt Greg LaPorte, Vice President Sales und Marketing von Sonnet Technologies. „Wir zeigen Innovationen, mit denen kreative Profis die Leistungsfähigkeit neuester Technologien optimal für ihren Workflow nutzen können: Von externen GPUs mit Thunderbolt 3-Verbindung bis zu 10GbE Netzwerkverbindungen und professionellen Kartenlesern einschließlich CFast 2.0 und SxS.”Die neue Thunderbolt™ 3 Edition der Echo™ Express FamilieAuf der Messe zeigt Sonnet die Thunderbolt 3 Edition von Echo Express SEL und Echo Express SE I. Die Erweiterungssysteme, die für jeweils eine PCIe-Karte geeignet sind, sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die kompakten, leichten Gehäuse SEL und SE 1 unterstützen eine Vielzahl von hochleistungsfähigen PCIe-Karten. In Verbindung mit Thunderbolt 3 ermöglichen sie Datentransfers von bis 2.750 MB/s an Macs und Windows-Computern mit 40Gbps Thunderbolt 3 (USB-C), wie dem neuen MacBook Pro.Außerdem wird Sonnet auf der NAB die Thunderbolt 3-Editionen seiner preisgekrönten PCIe-Erweiterungsgehäuse mit drei Slots präsentieren: Die Desktop-Lösung Echo Express III-D und die 2 HE Rackmount-Variante Echo Express III-R. Auch das neue, kompakte Desktop-System Echo Express SE III mit drei Slots wird auf der Messe zu sehen sein.Die eGFX Breakaway™ BoxEine Premiere erlebt die eGFX Breakaway Box. Diese neue Thunderbolt 3-Erweiterungsslösung für PCIe-Karten hat Sonnet speziell für bandbreitenintensive Grafikapplikationen entwickelt. Die eGFX Breakaway Box ermöglicht die Anbindung einer leistungsstarken Grafikkarte (GPU) oder einer anderen PCIe-Karte an ein eGFX-kompatibles Notebook oder ein All-in-One Modell bzw. einen handlichen Computer mit Thunderbolt 3. Das 40Gbps Thunderbolt 3 Interface mit einem Port ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 2.750 MB/s, es unterstützt gängige GPU Chipsets wie AMD Radeon® R und RX sowie NVIDIA® GeForce® GTX. (Eine Auflistung der unterstützten eGFX-fähigen Computer und GPU-Karten ist auf der Website von Sonnet Technologies abrufbar: www.sonnettech.com ). Die Breakaway Box unterstützt auch jede Thunderbolt 3-kompatible PCIe-Karte, egal ob im Hoch- oder Längsformat. Das neue Produkt von Sonnet ist die kühlste und leiseste eGFX Box, die derzeit erhältlich ist. Der eingebaute temperaturkontrollierte Lüfter mit variabler Geschwindigkeit kühlt die Karten leise und effektiv.Die neue Serie der SF3™ KartenleserIn Las Vegas zeigt Sonnet auch das erste Produkt einer neuen Serie von SF3 Pro Kartenlesern für Thunderbolt 3. Der Kartenleser SF3 Series — CFast 2.0 bietet duale Kartenslots und ein 40Gbps Thunderbolt 3 Interface. Zwei Karten können mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s ausgelesen werden, also mehr als doppelt so schnell wie ein USB 3-Kartenlesegerät. Der kompakte CFast 2.0 Kartenleser ist bus-powered und benötigt keine externe Stromversorgung. Alle Produkte der SF3-Serie werden mit dualen Kartenslots, einem Thunderbolt 3 Interface und einem robusten, stapelbaren Aluminium-Gehäuse ausgestattet sein. Sonnet zeigt auf der NAB Show weitere geplante Modelle, beispielsweise einen SxS-Kartenleser.Neue 10 Gigabit Ethernet LösungenEin weiteres Highlight am Messestand von Sonnet ist die umfangreiche Auswahl an 10 Gigabit Ethernet (10GbE) Adaptern und Karten, einschließlich der neuen Adapter für Thunderbolt 3. Twin 10G™ und Twin 10G SFP+ für Thunderbolt 2 - und jetzt auch für Thunderbolt 3 - sind duale Adapter, die eine ultraschnelle 10GbE Netzwerk-Anbindung an jeden Mac oder Windows-Computer mit Thunderbolt 2 oder 3 ergänzen. Mit Twin 10G und Twin 10G SFP+ können Anwender via Kupferkabel oder optischem Kabel eine leistungsstarke Netzwerk-Infrastruktur und Speichersysteme mit 10 GbE Standard an ihren Computer hinzufügen. Dank ihrer Performance, dem kompakten Format, der einfachen Einrichtung und dem geräuscharmen Betrieb können die Adapter von Sonnet für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden.Auch die Presto™ 10GbE SFP+ PCIe 2.0 Karten und die Presto™ 10GbE 10GBASE-T PCIe 3.0 Karte werden auf der NAB gezeigt. Diese dualen 10GbE Karten sind eine kostengünstige Lösung für Anwender, die ihre Computer an eine schnelle Netzwerk-Infrastuktur und Speichersysteme mit10GbE Standard anbinden wollen. Presto 10GbE SFP+ ist eine low-profile PCIe 2.0 x8 Karte für Anwender, die eine Anbindung an die optische Netzwerkstruktur benötigen. Presto 10GbE 10GBASE-T ist eine low-profile PCIe 3.0 x4 Karte, die via Kupferkabel an das Netzwerk angebunden werden kann. Beide können mit einem Mac Pro Tower, Windows PCs, Linux Servern und Computern mit Thunderbolt-Schnitstelle per PCIe-Erweiterungssystem für Thunderbolt eingesetzt werden.Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de



