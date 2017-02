jumptomorrow geht mit Virtual Reality neue Wege

(fair-NEWS)

Wien, 23. Februar 2017 - Mit der Eröffnung des „Center for digital Change“ im Juni 2016 hat jumptomorrow den Grundstein für die Entwicklung neuer, integrierter Geschäftsmodelle und Technologien gelegt. Im eigenen Future Lab wird, neben Future Retail, auch intensiv an neuen Virtual Reality Applikationen gearbeitet.Neue Wege zu gehen ist für jumptomorrow nichts Neues. Thomas-Peter Fischer, CEO:“ Wir haben bereits im Jahr 2000 die erste 3D-Website entwickelt und waren noch vor Second life mit virtuellen online Environments umtriebig.“ Daraus entstanden ist das erste weltweite 3d-Online Casino für 888.com, einen der weltweit führenden Casinoanbieter im Internet.Ein neuer Meilenstein in der Nutzung von Virtual RealityGemeinsam mit der Post hat jumptomorrow nun auch im Bereich Virtual Reality neue Maßstäbe gesetzt und zeigt wie eine Produkt- und Servicepräsentation für Unternehmen in Zukunft aussehen wird. In einem 4-minütigen Film werden dem Betrachter bei einem virtuellen Rundgang durch eine Post-Filiale alle dort vorzufindenden Produkte und Serviceleistungen nähergebracht. Dabei verknüpfte jumptomorrow eine 360° Videoproduktion mit Motion Graphic Design und 3D Postproduction und erzeugt so ein völlig neues Markenerlebnis. „Durch die Zusammenführung eines 360° Videos mit 3D Elementen und Motion Graphic Design entsteht für den Betrachter eine zusätzliche Ebene die eine völlig neue Erlebnisdimension und Informationsvermittlung ermöglicht“, meinte Thomas-Peter Fischer. Das gesamte Projekt, angefangen vom ersten Outline über die inhaltliche Konzeption bis hin zum Dreh und die Post Production, wurde zur Gänze von jumptomorrow in nur drei Wochen umgesetzt.Breite Kompetenz durch jahrelange ErfahrungBereits seit 12 Jahren hat jumptomorrow eine eigne 3D Division und kann auf eine große Bandbreite an interaktiven 3D Umsetzungen verweisen. Eines der herausragenden Projekte ist dabei die 360° Begehung des Garden of Eden, einem einzigartigen Smart Living Projekt mit high-end Residenzen am ehemaligen Gelände der Präsidentenvilla auf der Hohen Warte. Bei diesem Projekt hat jumptomorrow noch vor Baubeginn sowohl den Park wie auch die Wohnungen 3-dimensional aufgebaut und virtuell begehbar gemacht.Im ‘Center for Digital Change‘ wird laufend an neuen VR-Anwendungs-applikationen gearbeitet und man kann bereits in naher Zukunft mit weiteren innovativen Lösungen rechnen. Neben der eigenen Showreel die eine Kombination aus Virtual- und Augmented Reality wird, arbeitet man an der Entwicklung spezifischer Retail VR-Omnichannel Anwendungen, die erstmals Anfang März auf der größten Retail Messe Europas, der EuroShop in Düsseldorf, vorgestellt werden.



Bildinformation: jumptomorrow geht mit Virtual Reality neue Wege